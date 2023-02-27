Бои в центре города и возможное отступление ВСУ. Что происходит в Артемовске

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске, 26 февраля 2023 года

Все дороги в Артемовск (Бахмут) находятся под огневым контролем российских военных, подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои уже практически в центре города, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Украинская сторона сообщила об ожесточенных боях на этом направлении, а президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что для украинской армии важно отстоять город, «но не любой ценой и чтобы все погибли».

Подразделения частной военной компании «Вагнер» ведут бои практически в центре города Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил агентству РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Передовые отряды ЧВК «Вагнер» уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал он.

По словам советника, пока рано говорить об оперативном окружении города, но все дороги находятся под огневым контролем военных РФ. Он также сказал, что ВСУ несут большие потери.

«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они (украинские военные) могут перемещать свои силы и средства, — заявил Кимаковский. — Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город».

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в свою очередь заявил, что Вооруженные силы Украины из-за распутицы на дорогах больше не смогут безопасно пополнять запасы с запада через Часов Яр. По его словам, единственный путь, который недавно был безопасным для украинской армии, находится под огнем российских войск.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил агентству ТАСС, что украинская армия пока не выводит свои подразделения из города. Он также оценил недавнее заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен удерживать Артемовск любой ценой и будет держать оборону, пока это разумно.

«Разумно» у противника может значить <…> в том числе и воевать «до последнего украинца»», — утверждал Пушилин.

По данным РИА Новости, 25 февраля командир взвода ЧВК «Вагнер» говорил, что до центра Артемовска бойцам осталось пройти 1 740 метров. Он также заявил, что в боях за город принимают участие в основном военнослужащие из Западной Украины.

Оценка украинской стороны

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, их динамика «очень напряженная», заявил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

«Это эпицентр удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта — это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное — произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения», — цитирует его РБК-Украина.

По словам военного, только в районе самого Бахмута произошло 14 боестолкновений и 24 обстрела за сутки 25-26 февраля.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов при этом заявил в интервью Forbes, что российские войска вблизи города меняют тактику. Он утверждает, что в городе «волна за волной» идет пехота при поддержке артиллерии.

Он также подтвердил, что Украина испытывает определенный дефицит снарядов.

В Минобороны Украины также заявили о «больших потерях» среди российских военнослужащих, однако Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

«Бахмут — это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Роль города в военных действиях

Артемовск расположен к северу от Донецка и Горловки. Бои за него продолжаются с августа 2022 года. В октябре это направление стало самой горячей точкой конфликта. Ранее российская сторона сообщала о взятии населенных пунктов, в том числе города Соледар, находящихся к северо-востоку от Артемовска.

16 февраля Кимаковский заявил о взятии всех высот в окрестностях города. На следующий день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль Парасковиевки, которая находится к северу от Артемовска, а 25 февраля — о взятии поселка Ягодное. По его мнению, российские войска могут окружить Артемовск в марте — апреле 2023 года.

17 февраля украинские власти призвали жителей города эвакуироваться, а президент страны Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск по нескольким направлениям. 20 февраля он заявил, что для украинской армии важно отстоять город, «но не любой ценой и чтобы все погибли».

В конце января американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что официальные лица США призывали Украину отказаться от «ожесточенных боев» за Бахмут, поскольку город, по их мнению, не имеет большого стратегического значения для страны. Вместо этого чиновники предложили Украине подготовиться к контрнаступлению на юге.

Агентство Bloomberg со ссылкой на «американских и европейских официальных лиц» в начале февраля также писало, что отступление украинской армии из города не окажет серьезного стратегического влияния на ход военных действий, поскольку ВСУ, вероятно, разместят линию обороны «очень близко». При этом собеседники издания допустили вывод войск Украины из города и его переход под контроль ВС РФ.