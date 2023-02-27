Нет денег — нет топлива. «Транснефть» перестала качать российскую нефть в Польшу по «Дружбе»

«Транснефть» прекратила прокачку нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба». Компания должна была поставить сырье на польские НПЗ в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены, сообщил ТАСС представитель компании Игорь Демин. Еще 25 февраля в польской нефтеперерабатывающей компании Orlen сообщили о прекращении поставок. Польские власти давно планировали отказаться от российской трубопроводной нефти, однако в ноябре 2022 года Orlen подала заявку «Транснефти» на прокачку в 2023 году — вице-премьер России Александр Новак тогда назвал сложившуюся ситуацию «театром абсурда».

«Транснефть» остановила транспортировку нефти в направлении Польши из-за отсутствия оплаты, сообщил ТАСС представитель российской компании Игорь Демин.

«Транснефть» транспортирует нефть за рубеж на основании экспортного графика, утверждаемого в Минэнерго России и оформленных грузоотправителями маршрутных поручений. На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши «Транснефтью» не осуществляется»,

— рассказал он.

25 февраля глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал в Twitter, что польская сторона перестала получать российскую нефть.

«Мы полностью готовы [к прекращению поставок]. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений», — написал он.

Он пообещал рассказать подробности о новых поставщиках нефти 28 февраля на специальной конференции.

«Театр абсурда»

2 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал информацию о том, что Польша запросила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в следующем году. По словам чиновника, то, чем занимается Варшава, можно охарактеризовать как «театр абсурда». Тогда он не стал ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию о заявке Польши, о которой 16 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на российский источник. Позже эту информацию подтвердили в Польше. Газета писала, что Orlen подала заявку «Транснефти» на транзит 3 млн тонн российской нефти по северной ветке «Дружбы» в 2023 году. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов тогда подтвердил наличие заявки, однако не уточнил ее объем. В Orlen также подтвердил информацию, однако уточнили, что это «техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов, которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen».

С марта 2022 года Orlen отказалась от спотовых поставок, однако продолжала закупать сырье по долгосрочным контрактам с «Татнефтью» (2,4 млн тонн/год до 2024 года) и «Роснефтью» (3,6 млн тонн/год до января-февраля 2023). По контракту «Роснефти» за 2 месяца в Польшу может быть поставлено около 0,6 млн тонн, соответственно совокупно с «Татнефтью» получается около 3 млн тонн в год. К декабрю 2022 Orlen сократила зависимость от российской нефти до 30%, заместив ее саудовской и норвежской.

Отказ от нефти из РФ

Bloomberg 3 февраля писал, что Варшава намерена сократить поставки из России по «Дружбе» с 500 000 тонн в январе до 220 000 в феврале. Orlen тогда заявила агентству, что будет получать от альтернативных российских поставщиков 90% нефти, не указав, однако, конкретные компании и способ доставки сырья.

В декабре ЕС ввел эмбарго на морские поставки российской нефти, с тех пор она поступала в Европу по нефтепроводу «Дружба». Северная ветка нефтепровода идет через Польшу в Германию. Также в Еврокомиссии 16 февраля рассказали, что в целом импорт нефти из России в ЕС сократился на 90%.

В ноябре 2022 года Bloomberg писал, что Польша настаивала на санкциях против северной нитки нефтепровода «Дружба» (через Белоруссию), чтобы получить юридические основания для расторжения контрактов российскими поставщиками и не платить неустойку.

Единственными странами ЕС, которые смогут продолжать закупать российскую нефть, остались Венгрия, Словакия и Чехия — они получают сырье по южной ветке «Дружбы».