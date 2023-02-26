Военная операция на Украине. День 368-й

ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих подразделений на артемовском направлении, единственная подходящая для этого дорога контролируется силами РФ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.
Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин — ТАСС.
В ДНР сообщили о неблагополучной ситуации ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) — ТАСС.
Глава ЦРУ высказал мнение, что предоставленные Киеву данные помогли ВСУ в боевых действиях — ТАСС.
Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Запад якобы «давил на развивающиеся страны в кулуарах организации для принятия антироссийской резолюции, касающейся Украины» — ТАСС.
Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России — ТАСС.
Претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен сократить объемы помощи Киеву, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Пекином — ТАСС.
США готовы пойти на прямую военную конфронтацию с Россией ради Украины — такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано, передает ТАСС.
Китайские предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине имеет свои сильные и слабые стороны — такое мнение высказал координатор исследовательской группы Бразилия - Китай бразильского экспертно-аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Эвандро Менезес ди Карвальо. Он также назвал Запад непоследовательным из-за исключения КНР из посредников по Украине — ТАСС.
В ДНР не увидели признаков того, что Киев начал вывод бойцов из Артемовска (украинское название — Бахмут) — ТАСС.
В ДНР сообщили о 19 обстрелах республики украинскими силами за сутки, под огнем оказались Донецк, Макеевка и Пантелеймоновка. В результате обстрелов повреждены два домостроения, информации о пострадавших не поступало — ТАСС.