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Политика

Военная операция на Украине. День 368-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 368-й день

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РИА Новости
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад давил на развивающиеся страны для принятия резолюции, касающейся Украины. В ДНР сообщили о неблагополучной для ВСУ ситуации в Артемовске. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, украинские силовики могут выйти из города только по одной дороге, которая находится под огнем со стороны российских сил. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:21

ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих подразделений на артемовском направлении, единственная подходящая для этого дорога контролируется силами РФ, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко — ТАСС.

08:19

Поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО, считает Пушилин — ТАСС.

08:18

Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин — ТАСС.

08:17

В ДНР сообщили о неблагополучной ситуации ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) — ТАСС.

08:16

Глава ЦРУ высказал мнение, что предоставленные Киеву данные помогли ВСУ в боевых действиях — ТАСС.

08:14

Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Запад якобы «давил на развивающиеся страны в кулуарах организации для принятия антироссийской резолюции, касающейся Украины» — ТАСС.

08:12

Глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России — ТАСС.

08:10

Претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен сократить объемы помощи Киеву, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Пекином — ТАСС.

08:09

08:08

Постпредство РФ указало, что украинский «саммит мира» в ООН так и не состоялся — ТАСС.

08:06

США готовы пойти на прямую военную конфронтацию с Россией ради Украины — такое мнение высказал экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано, передает ТАСС.

08:04

Китайские предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине имеет свои сильные и слабые стороны — такое мнение высказал координатор исследовательской группы Бразилия - Китай бразильского экспертно-аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Эвандро Менезес ди Карвальо. Он также назвал Запад непоследовательным из-за исключения КНР из посредников по Украине — ТАСС.

08:03

В ДНР не увидели признаков того, что Киев начал вывод бойцов из Артемовска (украинское название — Бахмут) — ТАСС.

08:02

В ДНР сообщили о 19 обстрелах республики украинскими силами за сутки, под огнем оказались Донецк, Макеевка и Пантелеймоновка. В результате обстрелов повреждены два домостроения, информации о пострадавших не поступало — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 368-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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