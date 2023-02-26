Военная операция на Украине. День 368-й

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад давил на развивающиеся страны для принятия резолюции, касающейся Украины. В ДНР сообщили о неблагополучной для ВСУ ситуации в Артемовске. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, украинские силовики могут выйти из города только по одной дороге, которая находится под огнем со стороны российских сил. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.