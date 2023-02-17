«Нет альтернативы Украине в НАТО». О чем Зеленский предупредил Запад

В Мюнхене началась конференция по безопасности — форум проходит без российских официальных лиц. Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи, призвав западные страны ускориться с поставками оружия Киеву. Он также заявил об отсутствии альтернатив вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Москва якобы решила эскалировать военный конфликт и «атаковала гражданскую инфраструктуру». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 февраля, выступил по видеосвязи на конференции по безопасности в Мюнхене. Он, в частности, призвал Запад ускориться в вопросах поставок оружия и оказания военной поддержки Киеву, передает Bild.

По его словам, «нельзя давать шанса Путину», поскольку президент РФ сейчас якобы «пытается выиграть время для своей агрессии».

Украинский лидер отметил, что оборона страны должна быть укреплена новыми современными танками, иначе «у Запада не будет ни минуты покоя, поскольку Кремль может разрушить безопасность всех, кто собрался в Мюнхене».

Зеленский также заявил об отсутствии альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и в Североатлантический альянс.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал он.

Киев готовится начать переговоры по процессу вступления в ЕС после получения статуса кандидата, напомнил Зеленский. При этом он добавил, что Украина уже объединена с европейской экономикой в вопросе логистики и энергетики.

«Ускорить поставки вооружений»

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступивший в Мюнхене лично, призвал ускорить отправку боевых танков Украине.

Он отверг утверждения том, что западные поставки оружия якобы затягивают конфликт.

«Все наоборот: чем раньше президент Путин поймет, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, на вывод российских войск», — полагает немецкий лидер.

«Не время для диалога»

В своем выступлении в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «время для диалога с Россией на фоне усиления атак еще не настало».

При этом он сказал, что без диалога с Россией мир в Европе невозможен. «Сейчас не время для диалога», — заявил французский лидер.

Макрон утверждает, что РФ якобы решила эскалировать военный конфликт и «атаковала гражданскую инфраструктуру».

«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта.

Нам нужна сила и смелость, чтобы вновь начать диалог [с Россией], чтобы найти устойчивое решение», — заключил он.

Добавим, что в пятницу Зеленский также провел в Киеве переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Президент Украины заявил, что в поставках вооружений для нужд ВСУ «не может быть табу».

«Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Рютте, в свою очередь, допустил возможность выкупа и последующей передачи Украине танков Leopard 2, находящихся в лизинге, «если понадобится».

«Для победы Украины будет сделано все возможное», — заключил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

О Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходит с 17 по 19 февраля. Официальные лица России в этом году не приглашены, передает ТАСС.

Как заявил на церемонии открытия глава форума Кристоф Хойсген, основное внимание посвящено конфликту на Украине и его последствиям.

По его словам, на повестке дня — структура европейской безопасности, отношения с «глобальным Югом», укрепление трансатлантических связей, «безопасность в самом общем смысле». Кроме того, будет уделено внимание последствиям изменения климата.

Организаторы анонсировали прибытие примерно 45 глав государств и правительств, около 90 министров. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Также среди участников — премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И, генсек НАТО Йенс Столтенберг, иракский премьер Мухаммед ас-Судани и др.