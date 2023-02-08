Получил пулю в затылок. Умер командир ЛНР Мангушев с позывным «Берег»

Командир подразделения Народной милиции ЛНР «Сурикаты» Игорь Мангушев с позывным «Берег» скончался в больнице после тяжелого ранения в голову. 4 февраля стало известно, что он получил пулю в затылок из короткоствольного оружия с близкого расстояния, после чего был доставлен в больницу города Стаханов в Луганской народной республике.

«В атонической коме»

О смерти командира подразделения Народной милиции ЛНР «Сурикаты» Игоря Мангушева с позывным «Берег» РИА Новости сообщил его друг — музыкант и военный корреспондент Аким Апачев.

«Он умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что «Берег» находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили. Сама пуля застряла в центре мозга, проделала долгий путь. В результате образовалась большая отечность головного мозга. «Берег» бы очень хотел выжить, но уже не имел шансов», — сказал Апачев.

Он уточнил, что Мангушев так и не приходил в сознание в больнице. По его словам, дело передали в Следственный комитет и там «все ясно» — «известно, кто это сделал».

Смерть «Берега» подтвердили автор Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник и военкор Юрий Котенок.

«Сегодня, 8.02.23 в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной «Берег», — сказано в канале Грубника.

Выстрел с близкого расстояния

4 февраля стало известно, что Мангушев был тяжело ранен из короткоствольного оружия в голову, после чего его доставили в нейрохирургию города Стаханов. Его друг Апачев тогда рассказал РИА Новости, что знаком с «Берегом» давно и «в шоке» от произошедшего.

«Сейчас «Берег» доставлен в нейрохирургию Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. На данный момент, по информации от врачей, его состояние стабильно тяжелое, с негативной тенденцией», — сообщал тогда Апачев.

Согласно его данным, предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибра девять миллиметров с близкого расстояния. Выстрел попал в затылочно-теменную область.

По информации СМИ, Мангушев был ранен в тылу российских войск в Стаханове. Его жена подтвердила, что выстрел был произведен с близкого расстояния, а пуля застряла в голове.

Несколько Telegram-каналов сообщили, что в последнее время Мангушев сотрудничал с бизнесменом Евгением Пригожиным и основанной им ЧВК «Вагнер».

Кто такой «Берег»

По информации «Коммерсанта», Мангушев был командиром подразделения по борьбе с беспилотниками Народной милиции ЛНР. А волонтер Владимир Грубник называл его капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии Вооруженных сил России, командиром взвода по борьбе с БПЛА.

После того как было решено, что территории Донецкой и Луганской народных республик входят в состав РФ, военные силы ДНР и ЛНР стали частью российской армии.

Мангушев участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Кроме того, он вел собственный Telegram-канал «Zаписки авантюриста» (около 55 тысяч подписчиков) и называл себя политтехнологом.

«Берег» также считается сооснователем частной военной компании «Е.Н.О.Т.» — «Единые народные общинные товарищества» — она участвовала в боях в ДНР и ЛНР. Однако в России эту организацию признали преступным сообществом, а против ее членов возбудили несколько уголовных дел в 2018 году.

В августе 2022 года Мангушев стал еще более известен, когда якобы вынес во время выступления в Донецке на сцену человеческий череп. По его собственным заверениям, это был череп убитого украинского военного, защищавшего «Азовсталь». Тогда же «Берег» заявил, что идет «война» «с идеей Украины как антирусского государства» и призвал «уничтожить» ее носителей.

Также считается, что Мангушев раньше был одним из лидеров объединения «Светлая Русь», участники которого искали места проживания мигрантов в Москве и передавали информацию о них правоохранительным органам.