Зеленский приехал в Лондон — против России ввели новые санкции

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Лондон, чтобы вновь попросить союзников о помощи — он призывает британские власти выделить боевые самолеты. В день прилета главы Украины МИД Великобритании объявил о новых санкциях против России, включив в «черный список» оборонные предприятия и «кремлевскую элиту».

Великобритания приняла новый пакет санкций против «российских военных и кремлевской элиты» «в ответ на продолжающиеся российские удары по территории Украины», сообщает МИД Соединенного Королевства.

Заявление было распространено по прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию .

В «черный список» включены шесть организаций, которые поставляют ВС РФ в том числе беспилотники (в рамках спецоперации на Украине). Под санкции подпали еще восемь физических лиц и одно юридическое. Они, как считают в Лондоне, связаны с финансовыми сетями, которые помогают «сохранять богатство и власть среди кремлевских элит».

Ограничения против некоторых граждан России:

– уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов;

– предприниматель Павел Титов (сын Бориса Титова);

– владелец агентства Regnum Сергей Руднов;

– акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих;

– владелец компании «Аэростарт» Виктор Мячин;

– председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик;

– зампредседателя совета директоров компании «Объединенные энергетические системы» Евгений Шклов;

– Николай Егоров, которого Лондон называет владельцем ООО «Энергетика. Содружество. Успех» и бывшим директором Антипинского НПЗ.

Им запрещено въезжать на территорию Великобритании, а их активы будут найдены и заморожены. Британские власти считают, что указанные лица могут «извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству» или содействуют «дестабилизации обстановки на Украине и подрыву ее территориальной целостности».

Комании, подпавшие под санкции:

– «РТ-комплект»;

– «Оборонлогистика»;

– АО «Завод «Универсалмаш»:

– АО «Научно-производственное предприятие «Топаз»;

– ООО «Липецкий механический завод»;

– «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы», которая входит в концерн «Калашников» и выпускает беспилотники;

– «Москомсвязь», работающая в сфере информационных технологий.

Глава министерства иностранных дел королевства Джеймс Клеверли заявил, что Лондон не может позволить президенту России Владимиру Путину «добиться успеха». «Мы должны увеличить нашу поддержку», – добавил он.

За почти год с начала российской военной спецоперации на Украине правительство Великобритании ввела санкции в отношении более 1,3 тыс. российских физических и юридических лиц. Одни из последних рестрикций были объявлены в декабре прошлого года. Тогда британские власти наложили ограничения на 12 высокопоставленных российских военных, участвующих в спецоперации. 9 декабря Лондон включил в санкционный список пять представителей ФСБ и ВС РФ, а также двух молдавских политиков.

Встреча Зеленского, Сунака и Карла III

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком и королем Англии Карлом III, а также выступить перед парламентом и посетить тренировку украинских войск в Великобритании.

Reuters пишет, что Зеленский приехал в том числе за очередной помощью союзников. Так, Сунак пообещал, что британские специалисты обучат украинских военных управлять передовыми истребителями НАТО, а также будут тренировать морских пехотинцев Украины.

Агентство обращает внимание, что власти Британии точные сроки обучения не указали, а «официальные лица страны заявили, что обучение пилотов полетам на британских самолетах занимает годы».

«Но первое подобное обязательство свидетельствует об одобрении долгосрочных отношений с Киевом в сфере безопасности и может открыть путь для отправки союзниками самолетов», – констатирует Reuters.

Лондон рассчитывает, что в 2023 году Украина одержит «решительную победу» над Россией. Об этом сказал британский премьер во время выступления в Палате общин парламента.

«Я хочу заверить палату в том, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей решающую победу на поле боя в этом году», – сказал глава правительства.

По мнению Сунака, приехав в Великобританию, Зеленский проявил «мужество, решимость и борьбу его страны» и засвидетельствовал «нерушимую дружбу между двумя странами».

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерство», – написал Зеленский в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию из аэропорта Станстед.

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Во время выступления в британском парламенте Зеленский попросил у Лондона боевые самолеты и передал в качестве подарка шлем украинского пилота.

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После завершения дел в Лондоне, Зеленский направится в Париж на переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Затем украинский президент поедет в Брюссель, где ЕС проводит саммит, пишет РИА Новости. Как отмечает Reuters, у Зеленского есть «постоянное приглашение» на мероприятие, хотя официально его присутствие не объявлялось по соображениям безопасности.