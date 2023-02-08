Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил 8 февраля, что кабмин обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет государства – но речи о повышении налогов не идет. В Минфине позже сообщили — правительство не поддерживает увеличение ставки налога на прибыль для организаций. По мнению ведомства, эффект от такой меры будет «неравнозначным» для разных отраслей экономики России.

Пресс-служба Министерства финансов РФ заявила, что правительство не поддерживает увеличение налоговой ставки на прибыль для бизнеса. В сообщении ведомства говорится, что эффект от такой меры был бы «неравнозначным» для разных экономических отраслей, передает ТАСС.

«Правительство РФ не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей)», — заявили в Минфине.

В ведомстве отметили, что дополнительные «конъюнктурные доходы» возникли за последнее время только в отдельных секторах российской экономики и у отдельных налогоплательщиков.

По мнению министерства, в сложившейся ситуации первоочередной мерой может являться обложение дополнительными налогами тех, кто извлек за предыдущие два года сверхдоходы.

«В целом изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы», — подчеркнули в Минфине РФ.

Добровольный взнос

Одновременно с этим правительство обсуждает с крупным российским бизнесом добровольный однократный взнос в госбюджет. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Дoбровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однoкратный. Дело в том, что финансовые результаты прoшлого года были oчень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом пoлугодии, за первые три квартала, результаты были сильнo в плюс. Сейчас эта тема нахoдится в дискуссии, я бы так cказал», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что такая мера не будет являться повышением налогов.

«Есть windfall tax, такое пoнятие в налоговой практике, как однократное взимание налoгов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прoрабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как истoрия добровольная, бизнес в этом активнo участвует», — подчеркнул также Белоусов.

Ранее издание The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на собственные источники сообщало, что кабмин предложил российскому бизнесу один раз внести в бюджет пожертвование в размере 200-250 млрд рублей. В свою очередь, крупные бизнесмены предлагали на 2023 год повысить налог на прибыль на половину процентного пункта — до 20,5%.

По данным Министерства финансов, по итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составил 1,76 трлн рублей. Согласно текущему законодательству, в этом году дефицит возможен в размере 2,93 трлн рублей.

Январский показатель 2023-го в 14 раз больше уровня первого месяца 2022-го, когда нехватка денежных средств для исполнения федбюджета была на уровне 125 млрд рублей.

За первый месяц текущего года существенно просели объемы поступлений от экспортных продаж российских нефтегазовых компаний. Этот показатель снизился по итогам января на 46% в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го. Суммарный же объем денежных поступлений в федбюджет уменьшился за это время на 35% и составил 1,356 трлн рублей, заключается в заметке.