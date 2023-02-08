Дочь Пелоси и подрядчик Пентагона: кто оказался под санкциями России

Еще 77 американцев пополнили «черный список» российского МИДа — им теперь на постоянной основе запрещен въезд на территорию РФ. В основном под санкциями с 8 февраля оказались губернаторы и секретари разных штатов, госчиновники и руководители нескольких компаний, которых Москва считает причастными к поставкам оружия на Украину. Россия активно расширяет санкционный список граждан США с марта 2022 года — сейчас там 1344 человека, включая президента Джо Байдена, членов его семьи и всю верхушку американского правительства и Белого дома.

Россия внесла в санкционный «стоп-лист» еще 77 граждан США. Об этом вечером 8 февраля сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«В «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в МИДе, при обновлении стоп-листа власти руководствовались принципом взаимности, а в список вошли не только чиновники и политики антироссийских взглядов, но и некоторые члены их семей.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что враждебные действия против страны, «включая раскручивание санкционной спирали», получат ответ и «бумерангом ударят» по самим США.

В числе 77 американцев, которые обновили «стоп-лист», губернаторы 33 штатов, секретари 13 штатов, члены Федеральной избирательной комиссии, руководство Службы таможенного и пограничного контроля. В список вошла и 56-летняя Кристин Пелоси, дочь бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Пелоси-младшая — политтехнолог и политический стратег, работающий на Демократическую партию.

В перечне значатся бывший военный атташе посольства США в РФ Питер Звак, бывший руководитель разведывательного центра сухопутных войск США, бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс.

Под санкциями оказалось и руководство компании Leidos — она связана контрактами с Пентагоном и американскими спецслужбами, для которых разрабатывает системы сбора и обработки данных, программное обеспечение для радарных комплексов, систем наведения ракет.

Еще одной американской фирмой, оказавшейся в «стоп-листе», стала Desert Tactical Arms (сейчас переименована в Desert Tech) из штата Юта — производитель высокотехнологичных винтовок типа «булл-пап», а также боеприпасов к ним.

Вместе с новыми персонами санкционный «стоп-лист» России теперь насчитывает 1344 американца. Всем им на постоянной основе запрещен въезд на российскую территорию.

История санкций с 2022 года

Москва стала активно вводить персональные санкции против западных политиков и чиновников в ответ на ограничения со стороны США, ЕС и их партнеров после начала специальной военной операции на Украине.

Так, 15 марта 2022 года в «стоп-лист» попали американский президент Джо Байден, а позже и вся его семья — супруга, дочь, сын, двое братьев и сестра. Тогда же в списке оказались госсекретарь Энтони Блинкен, помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс.

В апреле МИД внес в перечень всех 398 членов Палаты представителей Конгресса США, а затем вице-президента Камалу Харрис с мужем, спикера Госдепартамента Эда Прайса, основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Летом прошлого года США дважды расширяли «стоп-лист» — он пополнился 86 персонами, среди которых были руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, чиновники причастные к вбросам о российских кибератаках.

Осенью в «черном списке» оказались в том числе американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер (оба приезжали на Украину во время спецоперации), новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.