В Гааге опубликовали якобы запись разговора Путина с главой ЛНР

Власти РФ причастны к решению о передаче ополченцам Донбасса зенитно-ракетного комплекса «Бук» в 2014 году, выстрелом из которого был сбит малазийский Boeing, заявила прокуратура Нидерландов. Однако конкретных доказательств у расследователей из Совместной следственной группы нет. При этом ССГ опубликовала аудиозапись якобы разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЛНР Игорем Плотницким, которая «показывает вовлеченность Москвы» в конфликт на Украине.

Аудиозапись якобы разговора президента РФ Владимира Путина с бывшим главой Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким «показывает, насколько Кремль был вовлечен в донбасский конфликт». Об этом заявила Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию авиакатастрофы рейса MH17 в ходе пресс-конференции в Гааге.

В ходе обнародованной записи предположительно секретарь Путина связывается с Плотницким (был главой ЛНР в 2014-2017 годах), после чего российский президент сам разговаривает с луганским политиком.

Якобы Путин спрашивает Плотницкого о «военной составляющей», тот отвечает, что она «на достаточно хорошей высоте».

Путин: Обострения никакого нет?

Плотницкий: Периодически есть, но это именно периодически – то вызвано сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Особо жестоких пока, слава Богу, не было.

Кроме того, президент РФ якобы спрашивает у главы ЛНР о социально-экономической ситуации в республике. Плотницкий жалуется на понижение уровня жизни, в ответ Путин говорит, что «попросит коллег, которые могут помочь по различным направлениям».

Наконец, в ходе разговора Путин и Плотницкий обсуждают «инициативу Медведчука» об обмене пленными. По словам луганского главы, он относится к ней «очень положительно», потому что пленные ополченцы «страдают в застенках».

ССГ в ходе пресс-конференции также заявила, что пока не может никому предъявить новые обвинения по делу о крушении малайзийского «Боинга». Однако «есть признаки» того, что президент Путин может быть причастен к отправке в Донецк ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, передает The Washington Post со ссылкой на нидерландских следователей.

Конкретных доказательств причастности российского главы к этому решению у прокуратуры Нидерландов нет.

«Путин обладает иммунитетом, он был на тот момент главой государства, и сейчас он является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию», — сообщила спикер ведомства Дигна ван Бутцелар.

Личности членов расчета «Бука» голландцы также не установили, равно как и причины стрельбы по пассажирскому самолету.

«Результаты расследования не привели к появлению достаточных доказательств, чтобы мы могли продолжить судебное преследование, однако это не означает, что Совместная следственная группа закроет дело», — добавила ван Бутцелар.

Прокуратура Нидерландов считает, что дальнейшие ответы на вопросы «следует искать в России».

Представитель прокуратуры Малайзии Аша Хо Су Лиан заявил, что ССГ достигла «предела» в своем расследовании. По словам представителя малазийской прокуратуры, ведомство сделало все, что было в его силах. «Пока нет сотрудничества с Россией, ответы так и останутся там», — заключил он.

При появлении новой информации ССГ будет готова продолжить работу.

Напомним, Москва отрицает все обвинения в причастности к удару по «Боингу» MH17.

17 ноября суд в Гааге вынес решение по делу о малайзийском Boeing MH17, согласно которому самолет был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского. В результате троих обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко — признали виновными и заочно приговорили к пожизненному заключению.

«При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ходе дела не был учтен довод российской защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что в суде не были приняты во внимание рассекреченные документы Минобороны РФ, которые свидетельствовали о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках.

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Недалеко от Донецка, в разгар боевых действий между армией Украины и ополченцами Донбасса, самолет потерпел крушение. Погибли все 298 человек, находившихся на борту – 283 пассажира (80 – дети) и 15 членов экипажа. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории бывшего Советского Союза.