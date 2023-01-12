Военная операция на Украине. День 323-й

8:27

Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов, заявил помощник Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — уверен Алаудинов.

По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».