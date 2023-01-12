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Политика

Военная операция на Украине. День 323-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 323-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил возможность повышения призывного возраста до 30 лет с весны. Постпредство России в ООН анонсировало заседание Совбеза по Украине 17 января. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе передачи немецких танков Leopard 2 Украине сильно зависит от президента США Джо Байдена, утверждает Politico со ссылкой на источники. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:48

8:43

Полеты канадских самолетов в Приморье сократили в два раза из-за проблем с ремонтом двигателей, пишет РБК.

В этому году должен закончиться ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6. На них дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевозит пассажиров внутри региона. Эти лайнеры нельзя будет эксплуатировать из-за отсутствия своевременного ремонта моторов.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгения Тимонова, правительство региона занимается поиском иностранной компании, которая сможет обслужить двигатели DHC-6.

8:38

В Киеве появилась марка-фотозона, где изображен горящий московский Кремль, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

Инсталляция установлена на центральной улице – Крещатике – вблизи Киевской городской государственной администрации.

8:34

США и их союзники обсуждают новые санкции против России, намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты, пишет газета The Wall Street Journal.

8:31

8:27

Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов, заявил помощник Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — уверен Алаудинов.

По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».

8:23

Кадры боевой работы расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б» в зоне военной операции.

8:20

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе передачи немецких танков Leopard 2 Украине сильно зависит от президента США Джо Байдена, пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц ФРГ.

«Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия», - отмечает издание.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

8:16

Российские военные придумали в зоне военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».

8:12

8:09

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 17 января. Еще одно заседание СБ ООН по Украине состоится 13 января.

8:04

В Госдуме допустили повышение призывного возраста до 30 лет с весны.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. 

По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 323-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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