Военная операция на Украине. День 323-й

Полеты канадских самолетов в Приморье сократили в два раза из-за проблем с ремонтом двигателей, пишет РБК.
В этому году должен закончиться ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6. На них дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевозит пассажиров внутри региона. Эти лайнеры нельзя будет эксплуатировать из-за отсутствия своевременного ремонта моторов.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгения Тимонова, правительство региона занимается поиском иностранной компании, которая сможет обслужить двигатели DHC-6.
В Киеве появилась марка-фотозона, где изображен горящий московский Кремль, пишет Telegram-канал «Украина.ру».
Инсталляция установлена на центральной улице – Крещатике – вблизи Киевской городской государственной администрации.
США и их союзники обсуждают новые санкции против России, намерены ввести ограничение цен на нефтепродукты, пишет газета The Wall Street Journal.
Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов, заявил помощник Рамзана Кадырова, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — уверен Алаудинов.
По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе передачи немецких танков Leopard 2 Украине сильно зависит от президента США Джо Байдена, пишет Politico, ссылаясь на двух неназванных официальных лиц ФРГ.
«Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже ранее тесно координировал свои действия», - отмечает издание.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Российские военные придумали в зоне военной операции кустарный метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине 17 января. Еще одно заседание СБ ООН по Украине состоится 13 января.
В Госдуме допустили повышение призывного возраста до 30 лет с весны.
«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.