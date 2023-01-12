«Часть российской пропаганды». Украинский дипломат оценил публикацию американского журнала

Сообщения о получении Киевом кассетных боеприпасов из Анкары являются элементом информационной войны и имеют цель очернить образ Турции и испортить отношения этой страны с Украиной, заявил представитель Киева в Анкаре Василий Боднар. Украина, по его словам, не использует запрещенные виды вооружений и следует международным правилам ведения войны. Накануне журнал Foreign Policy сообщил о данных поставках, вскоре их опровергли в администрации президента Турции Эрдогана. В Кремле также усомнились в правдивости этой информации.

Украинский посол в Анкаре Боднар опроверг агентству «Анадолу» информацию Foreign Policy о поставках кассетных боеприпасов из Турции на Украину. По его словам, утверждения журнала основываются на сплетнях, далеких от официальных источников.

«Я полностью отрицаю это, это неправда. Эта информация — оружие психологической информационной войны. Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции»,

— сказал дипломат.

Бондар также напомнил, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина остается приверженной международным нормам, в том числе, в ходе конфликта с Россией.

Также от отметил, что информация журнала может быть «частью российской пропаганды», а Турция и Украина — «мишенями».

Бондар напомнил об усилиях Анкары в организации шагов, которые могут привести к мирному урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

«Мы считаем, что Турция в этом процессе может сыграть важную роль, потому, что, вопреки имеющимся контактам, между воюющими сторонами нет атмосферы доверия. Турция для Украины – партнер, которому Киев доверяет. Анкара имеет также хорошие связи с Россией. Поэтому Турция может сыграть важную роль в этом процессе», — сказал украинский дипломат.

Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, соответственно, могут их использовать. Договор подписали 120 государств, но около 110 стран — в их числе также Китай, Индия, Бразилия, США — не присоединились к конвенции. По состоянию на 2022 год и РФ, и Украина имели на вооружении кассетные снаряды для ракетных установок «Смерч» и «Ураган».

Откуда дует ветер

11 января журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленных американских и европейских чиновников сообщил, что Анкара начала поставки Киеву кассетных боеприпасов DPICM времен «холодной войны». По информации журнала, поставки начались еще в ноябре прошлого года.

«Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб», — говорится в публикации.

В материале Foreign Policy отмечается, что DPICM можно использовать при стрельбе из гаубиц, это позволяет наносить урон в 10 раз больше, чем обычные артснаряды.

В публикации отмечалось, что изначально был план получать данные боеприпасы от США, однако от этого варианта отказались из-за высокого уровня брака, и «Турция стала единственным местом, где они могли их получить», отметил один из источников журнала.

Представитель Human Rights Watch Марк Хизней также отметил, что «этот суббоеприпас печально известен своей ненадежностью и неточностью». По его словам, это фактор усложнит разминирование территорий после завершения конфликта, поскольку боеприпасы могут не разрываться на местах боестолкновений в течение многих лет.

Что говорят в Москве и Анкаре

В тот же день данную информацию прокомментировал источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав ее дезинформацией. Он отметил, подобные сообщения служат интересам тех, кто хочет подорвать усилия Анкары по мирному урегулированию.

«Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости.

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации о поставках.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем»,

— отметил он.

Песков заметил, что хоть Турция и является страной-членом НАТО и имеет определенные обязательства перед альянсом, между Москвой и Анкарой сложились партнерские, взаимовыгодные и уважительные отношения.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что возможная поставках данных боеприпасов Киеву будет означать, что «турки фактически сами рубят сук, на котором сидят». По его словам, это фактически можно будет считать «предательством».

«Не советую турецкой стороне держать русских за дураков. <…> Все, кто поставляют оружие массового поражения Украине, фактически вскармливают терроризм. Если позиция Турции рассчитана на это, то мы должны сделать выводы. <…> Турецкому лидеру стоит помнить, что у него есть один надежный союзник в лице России на международной арене, который не носит камня за пазухой, никогда не предаст и не воткнет нож в спину», — пояснил Шеремет.

По его словам, если факт поставок подтвердится, Анкару необходимо заставить отказаться от подобной поддержки Киева с помощью экономического давления.