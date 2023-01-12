Секретные документы времен Обамы. Что нашли в гараже Байдена

Президент США Джо Байден подтвердил, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке. Эти бумаги относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы. Скандал разгорелся из-за того, что документы могли находиться у Байдена в его бытность частным лицом в нарушение регламентов. Первую часть бумаг обнаружили в офисе его экспертного центра в Вашингтоне. Глава Минюста США заявил, что документы не должны были там храниться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белый дом подтвердил, что юристы президента США Джозефа Байдена нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне, передает телеканал CNN в четверг, 12 января.

По его данным, документы были обнаружены «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении. Еще один документ нашли в комнате, которая примыкала к гаражу. Юристы также обыскали пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, однако ничего там не нашли.

«Белый дом продолжает сотрудничать с Министерством юстиции по поводу проверки», — говорится в публикации.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей США призвали провести расследование в связи с обнаружением у Байдена секретных бумаг, которые относятся к периоду его вице-президентства в администрации Барака Обамы (2009-2017 годы).

Скандал разгорелся из-за того, что эти документы могли находиться у Байдена в его бытность частным лицом в нарушение регламентов.

Байден удивился факту находки и утверждал, что не знает содержания документов. Комитет по надзору палаты представителей начал расследование на предмет того, соблюдал ли глава Белого дома правила обращения с секретными данными в те времена, когда занимал пост вице-президента США.

Вскоре помощники нынешнего американского президента нашли вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. В четверг Байден признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке. По его словам, юристы закончили проверку накануне вечером.

«Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в моей личной библиотеке», — рассказал президент США, пообещав позднее «более подробно высказаться на эту тему».

Первую партию секретных документов, которые Байден мог вывезти из Белого дома, ранее нашли в офисе его экспертного центра в Вашингтоне.

CNN утверждал, что среди этих бумаг якобы оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Документы были переданы в национальный архив, однако Минюст США выясняет, как они попали в частный офис. Белый дом признал, что Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 год, когда уже не работал в администрации.

Позднее глава Минюста США заявил, что обнаруженные в связанном с Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться.

Байден был 47-м вице-президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. До избрания вице-президентом был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 год. Байден долгое время был членом Комитета сената по международным отношениям, а также являлся его председателем. Безуспешно выдвигал свою кандидатуру в президенты в ходе праймериз от Демократической партии в 1988 и 2008 годах, однако успешно избирался в сенат шесть раз.

В качестве вице-президента Байден принимал меры по борьбе с начавшимся в 2008 году мировым экономическим кризисом, а также занимался внешней политикой США. В ходе президентских выборов в 2020 году был избран президентом США.

Напомним, что хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Ему грозит уголовное преследование.