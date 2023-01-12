Депутат Картаполов: весной в армию будут призывать мужчин от 18 до 30 лет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывать на срочную военную службу граждан до 30 лет могут начать уже этой весной. По его словам, нижнюю часть планки призывного возраста с 18 лет до 21 года будут поднимать дольше – процесс может занять до трех лет.

Сначала расширят возраст

Во время весеннего призыва 2023 года на срочную службу в армию могут начать призывать граждан от 18 до 30 лет, сообщил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он пояснил, что повышение призывного возраста в стране будет происходить поэтапно – предполагается сначала повысить верхнюю планку с 27 до 30 лет, а только потом, в течение нескольких лет, перестать призывать молодых людей от 18 лет до 21 года. Парламентарий уточнил, что весь процесс может занять от одного года до трех лет. Депутат добавил, что для подобных изменений потребуется ряд изменений в законодательстве, в частности, в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По словам Картаполова, перед началом весеннего призыва «каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования», а затем «привести эти данные в соответствие с военным заданием».

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — рассказал председатель комитета Госдумы по обороне.

Инициатива Шойгу

21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва граждан на срочную военную службу.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Кроме того, глава Минобороны поручил довести численность Вооруженных сил России до полутора миллиона военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч человек.

Парламентарии инициативу министра поддержали. В частности, 22 декабря вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев назвал в беседе с РИА Новости предложение Шойгу «обоснованным и верным». Агентству ТАСС он сказал, что увеличение возраста призыва граждан не должно отменять отсрочку от службы в армии для студентов. По мнению сенатора, изменения в возрасте призыва назрели, так как «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий».

«Конечно, люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ. Я поддерживаю», — заключил парламентарий.

В тот же день Картаполов заявил ТАСС, что в Госдуме готовы к работе над соответствующими изменениями в законодательство, «безусловно» поддерживают предложение Шойгу и ждут «официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу».

Кроме того, с 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина номер об увеличении численности отечественных вооруженных сил. Согласно документу, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

К старым порядкам

Впервые призывной возраст с 21 года был установлен в Российской империи в 1874 году при Александре II. Император также ввел сроки воинской повинности – десять лет на флоте и пятнадцать – в сухопутных частях. Этот устав просуществовал до 1918 года.

После революции Всероссийский центральный исполнительный комитет принял решение «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию». А в 1922 году вступил в силу декрет ВЦИК и Совета народных комиссаров «Об обязательной воинской повинности для граждан РСФСР мужского пола» — тогда в армию стали призывать молодых людей 20 лет на полтора – четыре года. Меньше всего служили в пехоте и артиллерии, дольше всего – по-прежнему на флоте.

В 1967 году в СССР начал действовать закон «О всеобщей воинской обязанности», по которому срочную службу обязали проходить граждан в возрасте от 18 до 27 лет, причем призыв решили осуществлять дважды в год. Подобные порядки действуют по сей день, после распада Советского Союза их закрепили в 1998 году в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».