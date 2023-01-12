«Не фашизм? Фашизм». В Госдуме требуют проверить заявления Бориса Гребенщикова

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что подготовил запрос в СК с целью проверить высказывания рок-музыканта Бориса Гребенщикова на «содействие терроризму». Речь предположительно идет об интервью, опубликованном еще в мае 2022 года. Тогда лидер «Аквариума» раскритиковал проведение спецоперации и назвал позицию российских властей «фашистской». Кроме того, Гребенщиков рассказал про €12 млн, которые он направил на помощь Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен направить в СК запрос на проверку заявления музыканта Бориса Гребенщикова на предмет предполагаемого «содействия терроризму и дискредитации российской армии». Об этом в четверг, 12 января, сообщает РИА Новости, отмечая, что речь идет о прошлогоднем интервью, в котором лидер рок-группы «Аквариум» рассказал о направлении денег на помощь Украине и раскритиковал действия ВС РФ в ходе спецоперации.

«Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации; ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; ст. 205.1. УК РФ Содействие террористической деятельности», — сообщил Хамзаев.

Суть дела

Предположительно, поводом стало интервью Гребенщикова израильскому Channel 9, опубликованное в мае 2022 года. В частности, музыкант тогда назвал «фашизмом» действия российских властей в ходе военной спецоперации на Украине.

«Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм», — сказал Гребенщиков.

Как полагает Хамзаев, такие комментарии «не должны оставаться без реакции, которую требуют в обществе».

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. «Спящие ячейки» Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», — считает депутат.

Гребенщиков уехал из РФ в Великобританию после начала специальной военной операции. В упомянутом интервью он рассказал, что один из его концертов в Берлине собрал €12 млн, и эту сумму он направил Украине. Позднее музыкант уточнил, что эти деньги не были его личным пожертвованием — их собрали на благотворительном фестивале Sound of Peace, где выступали и другие артисты. Гребенщиков добавил, что у него «никогда не было такой суммы», напоминает «Коммерсантъ».

«Это не цензура»

На этом фоне другой депутат Госдумы, член «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать в России список артистов, которые «не должны участвовать в проектах и появляться на площадках, финансируемых государством».

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством.

Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — пояснила свою идею парламентарий.

Напомним, в опубликованном 6 января интервью «Новой газете. Европа» уехавший из России актер Артур Смольянинов сказал, что готов воевать на стороне Украины. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и реакцию со стороны властей РФ. В частности, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова.

Ситуация с журналистом RT Антоном Красовским

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет не стал проверять слова ведущего телеканала RT Антона Красовского об украинских детях, которых в одном из эфиров он призывал «топить и жечь» — об этом рассказал депутат Московской городской думы Евгений Ступин со ссылкой на ответ, полученный им в столичном управлении ведомства.

24 октября главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объявила о «приостановке сотрудничества» с Красовским, занимавшим пост директора вещания телеканала, из-за его заявлений в ходе интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. В программе «Антонимы» ведущий сказал, что украинские дети, считающие, что их страна «оккупирована москалями», должны быть «забиты для сожжения в «смерекову хату» или утоплены».

Бастрыкин поручал проверить высказывания сотрудника RT. В свою очередь, Симоньян назвала эту ситуацию «недоумением», а также пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы «конфликт как можно скорее закончился, чтобы они могли спокойно учиться: на языке, который считают родным». Сам телеведущий позднее попросил прощения «у всех, кто обалдел от этого» и отдельно — у главреда RT. Высказывания Красовского могут быть рассмотрены в рамках ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ»), отмечали юристы.