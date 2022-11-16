«Предложим публичную форму». Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Россией

Киев получал сигналы о готовности РФ к прямым переговорам с Украиной — об этом 16 ноября рассказал Владимир Зеленский. По его словам, украинские власти предложат публичную форму переговоров с российской стороной. В свою очередь, в Пентагоне прогнозируют, что наступающая зима снизит темпы боевых действий, и это может дать возможность для политического урегулирования конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером, 16 ноября, заявил, что он получал сигналы от партнеров о желании Москвы провести прямые переговоры с Киевом.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму»,

— рассказал украинский лидер журналистам в ходе телемарафона.

Он отметил, что не хочет, чтобы переговоры проходили «за кулисами», и верит заверениям властей США о том, что Вашингтон не ведет переговоры по Украине без участия Киева.

В то же время Украину не должны интересовать все пункты переговоров США и России, пояснил Зеленский.

«Там, где Украина, у нас есть договоренность, что они, США, не обсуждают вопросы Украины без нас, точно не решают что-либо без нас.

У нас есть такая договоренность. Как оно происходит на самом деле — мы верим партнерам», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский ранее назвал условия для начала диалога — это «восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Напомним, 4 октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Он также утверждал, что Украина не будет вести никаких переговоров, пока Путин является президентом РФ.

Российский лидер в свою очередь заявлял, что «РФ всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Украина якобы не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, по его словам, «цели РФ будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции».

«Шанс на урегулирование»

На этом фоне в Пентагоне ожидают, что темпы боевых действий на Украине снизятся зимой, и это может дать возможность для политического урегулирования. С таким прогнозом выступил в среду глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Естественная тенденция такова, что зимой тактические операции замедляются», — пояснил генерал.

«Зимой может быть много активности, но, если говорить о том, как бывает обычно, из-за погодных условий проведение тактических операций немного замедлится. Если действительно снизится темп боев, если это произойдет, то это может дать возможность — а может и не дать — для политического урегулирования или хотя бы для начала переговоров о политическом урегулировании», — считает Милли.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности.

Как полагали украинские власти, документ должны были обязательно ратифицировать страны-гаранты, в числе которых могли быть США, Польша, Турция, Китай, Франция, Израиль и др. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность.

При этом вопросы о территориальной принадежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса, тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.