Политика

Военная операция РФ на Украине. День 266-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 266-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Ракета, при взрыве которой в Польше погибли двое, вряд ли была запущена Россией, заявил президент США Джо Байден. Как пишет AP со ссылкой на американских чиновников, ракету могли запустить украинские военные, чтобы сбить российские ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский после массированных ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:17

Тем временем Associated Press, ссылаясь на данные американских чиновников, пишет, что по Польше ударила ракеты украинской системы ПВО:

«Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично».

8:06

Предварительно, ракеты, которые попали на территорию Польши, были выпущены не Россией, заявил американский президент Джо Байден.

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 266-го дня спецоперации России на Украине.

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