Военная операция РФ на Украине. День 266-й

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Тем временем Associated Press, ссылаясь на данные американских чиновников, пишет, что по Польше ударила ракеты украинской системы ПВО:

«Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично».