«Киев будет получать вооружения». В НАТО назвали способ добиться переговоров о мире

Мирные переговоры по Украине зависят от успехов ВСУ на поле боя, считает глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин указал на необходимость «делать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Исход украинского конфликта напрямую зависит от успехов ВСУ на поле боя, от этого же зависят и мирные переговоры, которые «рано или поздно состоятся». С таким утверждением в среду, 16 ноября, выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь.

«Мы знаем, что исход этих переговоров тесно и фундаментально связан с силой на поле боя.

Поэтому лучший способ обеспечить максимальную вероятность мирного решения путем переговоров — это поддержать украинцев на поле боя», — указал глава Североатлантического альянса. По его оценкам, другого варианта решения украинского конфликта сейчас нет.

Киев будет получать вооружение, заявил Столтенберг, добавив, что в НАТО хотят, чтобы Украина осталась независимой страной.

В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад должен делать больше, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

«Мы должны делать больше для удовлетворения неотложных потребностей Украины в средствах ПВО, которые могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины и обеспечить теплом ее детей. Поэтому я думаю, что у нас большая повестка, и я надеюсь на достижение значительного прогресса», — приводит его слова ТАСС.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять военную помощь Киеву.

Условия для переговоров

14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставил Украине оружие и военную технику на €8 млрд. «Эта сумма составляет около 45% того, что Соединенные Штаты поставили Киеву», — цитирует его Reuters.

По его словам, решение о том, когда вступать в переговоры с РФ, должны принимать исключительно власти Украины.

«Украина сама решит, что делать. Наш долг — поддержать их», — сказал Боррель, комментируя заявления о том, что Запад якобы может подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.

11 ноября президент США Джо Байден отмечал, что ключевым условием мирного урегулирования конфликта на Украине является отвод российских войск с ее территории.

«Не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не выведет войска с Украины», — сказал американский лидер.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным продолжать переговоры с президентом России. Параллельно нужно вести переговоры и с украинским лидером Владимиром Зеленским, добавил глава правительства Германии.

О необходимости увеличить дипломатические усилия и добиться того, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись за стол переговоров, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

По его мнению, будущие переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для украинской стороны.

«Мы должны продолжать усилия по поддержке Украины, поставляя артиллерийское оборудование и оборонительные системы», — указал он, добавив, что нужно «удвоить поддержку, чтобы украинцы могли «пережить зиму».