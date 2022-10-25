Вместо Volkswagen и Nissan. Что предложат России новые автокомпании

С уходом большей части европейских, японских и американских производителей на российском авторынке появляются новые бренды и предприятия. Впрочем, даже все вместе они не смогут удовлетворить спрос и желания отечественных автолюбителей, уверены аналитики и автоэксперты. Какие машины предложат россиянам и по какой цене – в материале «Газеты.Ru».

Evolute

Этой весной Липецкая область и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт на выпуск электромобилей под новым брендом Evolute. Производство машин стартовало в сентябре. До конца 2022 года Evolute планирует выпустить 2 тыс. электромобилей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«Сейчас на заводе идет сборка седана i-PRO. До конца этого года начнется сборка компактного кроссовера i-Joy и минивена Evolute i-Van. В 2023 году планируется выпуск кросс-купе i-Jet. Текущий план компании на следующий год – произвести 10-15 тыс. электромобилей», – рассказали на заводе «Моторинвест».

На предприятии отметили, что сейчас дилеры Evolute присутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Сочи, в ближайшее время продавец электрокаров появится и в Ростове-на-Дону.

Рекомендованная розничная цена на небольшой электроседан i-PRO составляет 2,99 млн рублей. Благодаря государственной субсидии стоимость уменьшается на 925 тыс. рублей. То есть стоить он должен будет в районе 2,1 млн руб.

Такой седан, по заявлению производителя, способен преодолеть до 420 км на одном заряде батареи (замеры по стандарту WLTP). По размерам кузова автомобиль схож с Kia Cerato. Электрокар оказался копией китайской модели Dongfeng Aeolus E70 2020 года, как писала ранее «Газета.Ru».

Evolute может рассчитывать на несколько сотен проданных автомобилей в месяц благодаря субсидиям, а в будущем году компания сможет реализовать в лучшем случае 10-12 тыс. машин, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Их основная модель, седан, не самая свежая. Не все готовы отдать такие деньги даже с учетом скидки на электромобиль. За счет субсидий Evolute получит большую прибыль, будет расти и развиваться. Но в массовом сегменте они в ближайшие три года вряд ли заменят ушедших производителей», – говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

Впрочем, с точки зрения бизнеса у Evolute хорошие перспективы, полагает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У компании есть целый ряд перспективных корпоративных клиентов. Это хороший проект за исключением одного нюанса:

не факт, что китайские компании, с которыми работает Evolute, будут сотрудничать и дальше, если попадут под угрозу санкций со стороны США»,

– отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

«Москвич»

Компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим заводом в мае этого года, после чего предприятию вернули историческое название «Москвич». По словам мэра Сергея Собянина, завод начнет работу в декабре этого года, за месяц планируется собрать 600 автомобилей, из которых 200 будут электрокарами.

На «Москвиче» уже провели сбор заявок на получение статуса официального дилера и за три недели получили 340 анкет из 23 городов России. При этом по состоянию на конец октября все еще не очень понятно, какие именно машины будут выпускать под историческим брендом.

Эксперты предполагают, что на конвейер московского завода встанут китайские машины бренда JAC, которые использовались в презентации для демонстрации примерного модельного ряда «Москвича».

«Москвич» не сможет заменить ушедшую из России Renault, – считает Сергей Бургазлиев.

– Если они будут выпускать хотя бы 15-20% от объема, который был на этом заводе, тогда можно будет о чем-то говорить, но сейчас этот проект не вызывает уверенности. Понятно, что на заводе будут выпускать автомобили JAC, но никакой конкретики нет».

Автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что «Москвич» будет работать по той же схеме, что и Evolute, со сборкой машин из готовых китайских машинокомплектов. Электрокары от «Москвича» окажутся в таком же ценовом сегменте, как и от Evolute – 3-4 млн рублей без учета госсубсидий, оценивает автоэксперт.

Стоимость бензиновых «Москвичей» окажется в районе 2-3 млн рублей, говорит собеседник.

Стать заменой для Renault российский бренд не сможет, соглашается Игорь Моржаретто. Под французской маркой выпускались машины, которые можно было приобрести за 1 млн рублей — сейчас автомобилей за такие деньги на рынке физически нет.

EVM Pro

Создатели EVM Pro из компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус», созданной в Санкт-Петербурге в прошлом году, называют свое детище первым в России «электрогрузомобилем».

EVM Pro создан на базе шасси УАЗ «Профи» с длинной базой. Производитель заявляет, что запас хода машины на одном заряде составляет 300 км, масса — 3,5 тонны, а полезная нагрузка — до 1 тонны.

Электрический грузовик планируется выпускать на заводе площадью почти 3 тыс. квадратных метров в особой экономической зоне «Технополис Москва». Стоимость машины составит 3,5 млн рублей, из которых 650 тыс. покупатель сможет вернуть благодаря госсубсидиям, уточнял журнал «За рулем».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев уверен, что в крупных промышленных масштабах выпуск EVM Pro не наладят. В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что

попытка сделать на базе старой модели электромобиль – тупиковый путь.

«УАЗ настолько древняя машина, что пытаться каким-то образом его изменить… Все же электромобиль надо создавать с чистого листа. Мне кажется, этот проект с электрогрузовиком – попытка показать, что мы что-то можем и умеем», – подчеркивает собеседник.

Китайская замена Nissan

В середине октября стало известно, что компания Nissan одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге и других активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Сделку по передаче планируется закрыть в начале ноября, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По данным газеты «Ведомости», завод Nissan сохранит работоспособность при привлечении китайского автоконцерна при посредничестве «КамАЗа». Одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW. В этом случае завод пойдет по пути «Москвича», объясняет Сергей Бургазлиев.

Такой сценарий реален, но при этом сборка автомобилей не начнется раньше 2024 года, уверен эксперт.

«Nissan – достаточно гибкий и современный завод, спроектированный с умом. На нем можно выпускать седаны, кроссоверы, универсалы – все, что не рамное, и по размерам немногим больше Nissan Murano. Большинство китайских кроссоверов как раз входят в эти параметры», – аргументирует Бургазлиев.

Иранские «бюджетки»

В конце лета иранский автопроизводитель Iran Khodro, который выпускает машины в ценовой категории около 1 млн рублей, заявил о планах вести бизнес в России. Следом за ним об аналогичных намерениях объявила иранская SAIPA.

Спрос на автомобили от этих компаний в России возможен только при условии локализации производства, поскольку в случае импорта из Ирана машины окажутся весьма дорогими, указывает Игорь Моржаретто.

«Только в случае локализации автомобили могут быть конкурентоспособны. То, что предлагают иранские производители, не сильно лучше продукции «АвтоВАЗа». Покупать их по цене, которая в 1,5 раза выше, чем у Lada, никто не будет», – отмечает он.

Эксперт Бургазлиев также выразил сомнения в перспективах машин из Ирана. Для начала этим производителям стоит изучить реакцию потребителей, построить отношения с дилерами, провести тестовые ходовые испытания автомобилей. На решение этих вопросов может понадобиться год, добавил он.