«Массовые потери среди населения». Россия предупредила ООН о планах Украины

Применение «грязной бомбы» на Украине будет считаться актом ядерного терроризма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку Всемирной организации Антониу Гутерришу. Накануне представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призывает избегать любых действий, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Ранее подозрения Москвы в подготовке провокации с «грязной бомбой» отверг генсек НАТО Йенс Столтенберг. МАГАТЭ готовится нанести визит на подозрительные ядерные объекты Украины.

Письмо генсеку ООН

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя обратился к генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст письма Небензи,

Москва будет оценивать возможное применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Неназванный источник РИА Новости в свою очередь заявил, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН – по «провокации, которую готовит Киев».

В обращении Небензи говорится, что украинские власти для совершения подрыва «грязной бомбы» могут заручиться поддержкой Запада – такую информацию получило Минобороны РФ.

Небензя также призвал западные государства надавить на украинские власти, чтобы «киевский режим отказался от планов применения «грязной бомбы». Российская сторона выразила беспокойство, что такой шаг может повлечь за собой «массовые потери среди населения» и «тяжелые последствия».

«Россия <…> призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», — говорится в письме российского постпреда.

Там также значится, что РФ никогда не планировала и не собирается применять ядерное оружие на Украине. «О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны», — сообщил Василий Небензя.

Накануне заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что

задача письма Гутерришу «состоит в том, чтобы было понятно, что мы предупреждали, что у украинцев есть такие планы».

Грязная история

23 октября государственное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванные «заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине», что украинские власти якобы готовят провокацию на своей территории – подрыв «грязной бомбы», маломощного ядерного боеприпаса, оставляющего радиационный след.

В сообщении говорится, что эта провокация «позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию».

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу звонил коллегам из Франции, Британии, США и Турции, и предупреждал их о готовности Киева взорвать радиологический боеприпас. Однако западные государства отвергли его предупреждение.

«Наши страны ясно дают понять, что мы отвергаем ложные обвинения о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на своей собственной территории», — говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, глав МИД Франции и Британии Катрин Колонны и Джеймса Клеверли.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу отвергают «ложные заявления Москвы».

«Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины», — говорится в сообщении Столтенберга.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в распоряжении Киева нет «грязных бомб», а Украина привержена обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Ложь России о якобы планах Украины применить «грязную бомбу» столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — заявил украинский дипломат.

Подозрительные институты

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что >власти Украины поставили задачу по изготовлении «грязной бомбы» Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве. Она также потребовала, чтобы западные страны «одернули своих подопечных» — власти Украины.

Кроме того, 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что МО РФ «в связи с возможной провокацией» привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях заражения радиацией.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил 24 октября, что Всемирная организация призывает стороны украинского конфликта избегать шагов, ведущих к эскалации.

«У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим такова: все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта», — сказал он.

Наконец, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты агентства планируют посетить два атомных объекта на Украине. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил, но подчеркнул: решение о визите принято после сообщений о «подозрительной деятельности» на них. При этом одном из объектах эксперты МАГАТЭ побывали месяц назад и не выявили там чего-либо подозрительного.