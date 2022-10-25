Встреча в бомбоубежище и букет ирисов. Президент Германии приехал на Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину, 25 октября 2022 года

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приехал сегодня в Киев, чтобы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это первый визит Штайнмайера на Украину после 24 февраля. После недавних обещаний Берлина поставить Киеву ПВО IRIS-T Штайнмайера встретили с букетом ирисов. Также он успел встретиться с жителями Черниговской области и полтора часа провести в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наконец посетил Украину, куда собирался приехать еще весной, но время визита постоянно переносилось. Это его первая поездка в страну с начала специальной военной операции России 24 февраля.

Политик прибыл в Киев на поезде во вторник утром. Здесь у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры обратятся к главам немецких регионов с призывом в кратчайшие сроки заключить новые партнерские соглашения с украинскими муниципалитетами, чтобы помочь украинцам в зимний период.

Еще в вагоне Штайнмайеру подарили букет ирисов, которые намекают на обещанные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T для нужд ВСУ.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал отправку еще трех таких систем.

Штайнмайер заверил украинский народ в «непоколебимой солидарности» со стороны Германии. «Мы будем продолжать поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане», — цитирует президента Spiegel.

Случай в Корюковке

Перед переговорами с украинским коллегой Штайнмайер решил побывать в других регионах страны. Когда политик находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Он был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище. В итоге запланированную встречу с местными жителями пришлось провести в укрытии.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Получили впечатляющее представление об условиях, в которых люди вынуждены жить здесь», — сказал впоследствии Штайнмайер RND.

Президент ФРГ уже ранее бывал в Корюковке в 2021 году во время памятных мероприятий. Во время Второй мировой войны в 1943 году в этом небольшом городе эсэсовцы жестоко расправились с местными жителями.

Долгие сборы

По инициативе Анджея Дуды Штайнмайер хотел поехать в Киев весной вместе с польским коллегой и лидерами балтийских стран. Визит был запланирован на 13 апреля и должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Но в последний момент украинское правительство объявило визит германского лидера «нежелательным» из-за «тесных связей с Россией» и поддержки проекта «Северный поток — 2». Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский лично отказался принимать Штайнмайера.

Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал отказ украинских властей принимать президента ФРГ «оскорбительным и эмоциональным».

В мае Зеленский и Штайнмайер все-таки поговорили друг с другом по телефону. Spiegel позже писал, что немецкий политик потребовал извинений за неожиданную отмену его визита в Киев в апреле, и разговор двух президентов едва не закончился скандалом.

Второй визит был запланирован на 20 октября, однако он тоже был отменен, на этот раз уже по инициативе немецкой стороны, из «соображений безопасности».