«Новые вызовы». Путин провел первое заседание координационного совета по ВС России

Владимир Путин провел первое заседание координационного совета — структуры, созданной для взаимодействия между органами власти в рамках задач, возникающих в период спецоперации. Российский президент заявил о новых форматах работы, потребовал от чиновников более «реалистичной оценки ситуации» и призвал обеспечить военных лучшим снаряжением.

Владимир Путин сегодня провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Подобное мероприятие впервые проходило с участием президента.

Поручение о создании при правительстве структуры, которая усилила бы координацию федеральных и региональных органов власти по задачам спецоперации на Украине, глава государства дал на заседании Совета безопасности неделю назад. Главой нового совета был назначен премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями стали вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В дальнейшем совет будет регулярно собираться и еженедельно представлять доклады президенту.

На сегодняшнем заседании также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который координирует выработку мер безопасности в регионах России.

Реалистичная оценка

Президент потребовал от чиновников более высоких темпов работы по всем направлениям и более «реалистичной оценки ситуации». «Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал он на заседании.

По словам Путина, власти пытаются наладить новые форматы работы и более эффективно администрировать все направления деятельности еще с начала пандемии.

«Теперь новые вызовы, они серьезные, значительные, это касается и деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны, это касается и всей гражданской составляющей», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал «всех настроиться на содержательную работу в новом формате» и не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами. «Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм, как координационный совет», — пояснил он.

Президент также потребовал обновить и улучшить административные процедуры в условиях борьбы с санкциями и СВО. «Сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется «управление» в самом широком смысле этого слова», — заявил он.

Как отметил Путин, это важно сделать «сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись».

Новые производители

Глава государства добавил, что в РФ должны появиться новые производители для нужд военных, «эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном новом формате», а также готовые «выдавать нужное качество той или иной продукции». «Это касается и медицины, и строительного сектора в самом широком смысле этого слова», — уточнил политик.

Снаряжение и спецсредства, которые российские военные используют во время спецоперации, «должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», а по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работы, подчеркнул Путин. Необходимо также «знать реальное мнение» тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро.

Мобилизация в России

Мишустин на заседании координационного совета заявил, что средства для выплат мобилизованным уже доведены до Минобороны. Денежное довольствие для рядовых мобилизованных составляет 195 тыс. рублей. «Мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты», — сказал глава кабмина, уточнив, что в рамках рабочей группы координационного совета выплатами занимаются Минфин и Минобороны.

«Для контроля за исполнением вашего поручения готовим и запуск соответствующей формы обратной связи на Едином портале государственных услуг. Мы продолжим информировать людей о федеральных и региональных мерах поддержки. Уверен, что распределение обязанностей между членами координационного совета позволит быстрее наладить взаимодействие на всех уровнях, чтобы вовремя доставить все, что может потребоваться нашим военнослужащим», — обратился Мишустин к Путину.

По данным премьера, на горячую линию в связи с мобилизацией поступило порядка 1,5 млн звонков, сейчас интенсивность звонков снижается.

«Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые сведения. Туда поступило порядка 1,5 млн звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже до 120 тыс. в день. И в базе данных этой линии уже более 600 ответов», — отметил Мишустин. Ответы потом публикуются на портале «Объясняем.рф», который с начала мобилизации посетило почти 18 млн человек.

Безопасность в регионах

Сергей Собянин призвал обеспечить в приграничных районах дополнительные меры безопасности.

«Идет достаточно сложная техническая и организационная работа с привлечением всех силовых ведомств и правительства. В большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановoм режиме, без каких-тo экстренных мер. Тем не менее в ряде субъектoв, особенно приграничных, таких как Белгoрод, требуются меры допoлнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительствoм РФ», — рассказал он.

Мэр столицы также сообщил, что в подавляющем большинстве российских регионов уже приняли меры по поддержке семей мобилизованных. «Пожалуй, самое важное — это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке. Это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы, а также при необходимости поиск работы и повышение квалификации жен призванных по мобилизации. <…> Всю эту работу мы будем системно вести с правительством Российской Федерации и субъектами», — добавил Собянин.

19 октября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях был введен максимальный уровень реагирования, в приграничных с Украиной регионах РФ — средний уровень реагирования, в других регионах Южного и Центрального федеральных округов — уровень повышенной готовности, в остальных субъектах РФ — базовой готовности.