Лучше звоните Путину и Байдену. Папе Римскому предложили организовать саммит по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск во время встречи, 24 октября 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска помочь установить мир на Украине, а также позвонить патриарху Кириллу и президентам России и США. Франциск в начале октября призвал Владимира Путина «остановить спираль насилия и смертей». С Макроном Путин не разговаривал уже давно, но в Кремле еще раз напомнили, что российская сторона готова обсуждать выходы из ситуации на Украине и с папой Римским, и с другими государствами. Власти Украины же от диалога отказались.

Просьба Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился за помощью к папе Римскому Франциску. Как сообщает журнал Le Point, понтифик принял политика в Ватикане. Аудиенция продлилась почти час.

За это время Макрон, среди прочих тем, попросил Франциска помочь с урегулированием ситуации на Украине — позвонить президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту США Джо Байдену.

После встречи с папой Римским Макрон поговорил с журналистами. Он заявил, что считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса мирного урегулирования на Украине.

По словам французского лидера, у Байдена и Франциска сложились доверительные отношения, и папа может повлиять на президента США.

Реакция Москвы

Россия приветствует предложение президента Франции Эммануэля Макрона подключить папу Франциска и Белый дом к переговорам по Украине в плане поиска возможных развязок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно», — сказал представитель Кремля.

При этом, добавил Песков, в словах Макрона он не увидел требования позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и «разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной».

«Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — сказал Песков.

Редкие беседы

24 октября Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин редко проводит телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, поскольку «они не учитывают позиций России».

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше», — передавал слова пресс-секретаря главы РФ ТАСС.

Остановить спираль

2 октября папа Римский Франциск призвал президента РФ Владимира Путина «остановить спираль насилия и смертей, в том числе ради его собственного народа».

Кроме того, он попросил президента Украины Владимира Зеленского «быть открытым для серьезных предложений о мире».

28 сентября понтифик заявил, что военные действия идут не между Россией и Украиной, и не стоит думать о них, как о «войне хороших против плохих» — как в ковбойских фильмах. По словам Франциска, идет настоящая мировая война. Главной жертвой в ней он назвал Украину.

«После того как я говорил о [страданиях] Украины, я решил сказать о страданиях двух народов, украинского и русского, потому что в любой войне страдает народ», — добавил папа римский Франциск.

Позиция Киева

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России.

«Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — заявил Зеленский. В тот день Путин подписал указ о принятии в состав РФ четырех новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент РФ также в свою очередь говорил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но на Западе должны понимать — чем дальше, тем сложнее будет договариваться. При этом 4 октября Зеленский подписал указ, который законодательно запретил вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

24 октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов получила письмо от группы конгрессменов, призвавших к переговорам с Москвой.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский..., очевидно, хочет положить конец этой войне. Он не считает, что сейчас время... договариваться с господином [Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал Кирби.

Почему Макрон просил поговорить с патриархом

За два дня до встречи с папой римским, 23 октября, Эммануэль Макрон говорил, что власти РФ якобы контролируют православную церковь.

«Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение», — сказал политик.

В мае патриарх Кирилл говорил, что разделить русский и украинский народы не получится. «Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины...» — заявил 23 мая предстоятель РПЦ.

27 сентября Кирилл также призвал верующих сплотиться «вокруг Руси», которая «стала объектом внешней угрозы». По его словам, независимость и самобытность Руси «многие» хотят погубить. «Чтобы Господь избавил — особенно нашу молодежь — от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани»,— рассказал патриарх.