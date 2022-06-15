Военная операция на Украине. День 112-й

Военнопленные не будут признаваться перебежчиками в случае принятия законопроекта, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене, заявила первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина — ТАСС.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал ТАСС, что фермеры Запорожской области после сбора урожая в 2022 году намерены поставлять в Россию абрикосы и персики, а из Херсонской области – арбузы.
«Мы готовы кормить большую Россию, а большая Россия оплатой товаров по цене щадящей, нормальной, выгодной кормит нас», — подчеркнул Рогов. Она напомнил, что «юг Руси — это настоящая житница в плане сбора урожая». Сейчас из Запорожской области в Россию уже поставляется зелень, черешня и зерно.
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной: поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% — неразумно, приводит его слова РИА.
В результате обстрела ВСУ поселка Чернобаевка в Херсонской области погибли два человека, утверждают в военно-гражданской администрации региона — ТАСС.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявления об «оттеснении» спецподразделений «Ахмат» из Северодонецка.
Украинские военные в ряде случаев предпочитают использовать не западное оружие, а его коммерческие аналоги, утверждает телеканал CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ понесли «болезненные потери» в военных действиях за прошедшие сутки.
По его словам, наиболее жестокие бои прошли в Северодонецке и близлежащих населенных пунктах, потери украинская армия понесла также в Харьковской области.
В Минобороны РФ сообщили, что в связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные медики развернули мобильный госпиталь, в котором медпомощь оказывается и мирному населению — ТАСС.
Новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил ТАСС, что правительство ДНР останется в прежнем составе после его назначения, кадровые решения будут приниматься при необходимости — ТАСС.
Рогов указал, что власти региона восстановили пассажирское сообщение между основными освобожденными городами. По его словам, на маршруты вышли муниципальный транспорт и частные перевозчики, а для пассажиров действуют льготные тарифы — ТАСС.
Рогов также сообщил, что власти региона намерены через две-три недели запустить первый пассажирский маршрут в Крым через границу — ТАСС.
Рогов добавил, что жители региона после получения выплат в рублях перестали менять российскую валюту на украинскую гривну и начали использовать ее при взаиморасчетах — ТАСС.
Фермеры не могут вывозить зерно на Украину, поскольку за проезд через подконтрольные Киеву блокпосты с них берут деньги и принудительно мобилизуют в ВСУ, утверждает член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила ТАСС, что грамотные кадры понадобятся Запорожской и Херсонской областям Украины, которые по примеру полуострова намерены интегрироваться в общественное и политическое пространство России.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил обеспокоенность заявлением заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола о расширении поставок Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам дипломата, это указывает на намерение Вашингтона идти на эскалацию — ТАСС.
Обозреватель The Washington Post сообщил, что власти США в скором времени передадут Украине еще восемь реактивных систем залпового огня.
По его словам, в среду первая группа украинских военных завершит обучение применению HIMARS, и на следующей неделе система будет развернута.
Адвокат старшего матроса 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Евгана (позывной «Саид») Игорь Вагин сообщил ТАСС, что Следственный комитет РФ предъявил его подзащитному официальное обвинение за попытку убийства попавшего в плен прапорщика народной милиции ДНР.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил ТАСС, что маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей.
Издание Foreign Policy сообщило о предложении Киева Вашингтону заключить соглашение о ленд-лизе для поставок на Украину американского сжиженного природного газа.
По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, в США были удивлены, услышав эту идею, но «хорошо ее восприняли». В Белом доме изданию заявили, что Вашингтон «по-прежнему привержен энергетической безопасности Украины и продолжит работать с правительством над поиском эффективных решений», передает ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию — ТАСС.
Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Соединенные Штаты поставили Украине все 108 обещанных гаубиц M777 и более 220 тыс. выстрелов к ним — ТАСС.
Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Он выразил недоумение отсутствием ее реакции на обстрелы Донецка ВСУ.
Как указал Гатилов, Бачелет «быстро назначает виновных», когда речь идет об Украине, а когда дело касается Донецка и Луганска, верховный комиссар якобы хранит молчание.
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев утверждает, что численность гражданских лиц, которых украинские формирования удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке, может составлять до 1,2 тыс. человек, среди них порядка 127 детей — ТАСС.