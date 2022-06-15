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Талибы*, Дуняша и Киркоров: кто приехал на открытие ПМЭФ

В Петербурге открылся 25-й международный экономический форум. На него должны приехать представители 127 государств. Лозунг трехдневного мероприятия звучит как «Новый мир — новые возможности».

Открылся юбилейный форум пушечным выстрелом — его произвел губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным с бастиона Петропавловской крепости.

Среди делегатов на поля ПМЭФ прибыл представитель «Талибана» — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Юнус Моманд. По слухам, в этом году некоторым девушкам-сотрудницам пришлось удлинить форменные юбки из-за присутствия талибов.

Внимание гостей ПМЭФ привлекла также робот-буфетчица Дуняша. Она продает кофе и мороженое и даже умеет разговаривать. Дуняша наряжена в розовое платье, белый чепчик и крупные бусы — в духе 1950-х.

На стенде Башкирской содовой компании гостям показывают видео с ожившей пачкой соды, медитирующей и улетающей в космос.

Наконец, Филипп Киркоров у стенда Ленобласти должен подписать с губернатором Александром Дрозденко соглашение о развитии девелоперского бизнеса.

Главные кадры с открытия – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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