«Будем соблюдать санкции, но продолжим торговать с Россией». Позиция Казахстана

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Об этом заявил первый замглавы администрации президента республики Тимур Сулейменов. При этом, по его словам, Казахстан продолжит инвестировать в РФ. О двоякой позиции страны — в материале «Газеты.Ru».

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России. С соответствующим утверждением выступил первый замглавы администрации президента республики Тимур Сулейменов. Чиновник дал интервью порталу Euractiv в ходе своего визита в Брюссель в конце марта.

«Главной целью визита, конечно же, было обсуждение ситуации с текущим геополитическим кризисом, военных действий, происходящих на Украине, санкций, примененных к российской экономике и финансовой системе, и их последствий для Казахстана, а также путей их смягчения.

Во-вторых — продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции.

Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС. И в-третьих — обсудить средства расширения нашего сотрудничества с ЕС», — пояснил он.

«По-другому наша экономика не может»

Сулейменова попросили уточнить, идет ли речь об инициативе Казахстана или о том, что «западные коллеги выразили обеспокоенность» относительно возможного обхода санкций.

«Это улица с двусторонним движением. Были голоса не из ЕС. Тем не менее, бывший член ЕС, один из депутатов парламента Великобритании, высказал опасения, что, вероятно, санкции нужно применить и к Казахстану, поскольку наша страна является членом ЕврАзЭС. <...> Основная причина — это наше собственное желание прийти сюда [к ЕС], к нашему основному торговому партнеру и одному из наших ключевых инвестиционных партнеров, открыто обсудить ситуацию и сказать, что да, мы продолжим торговать с Россией.

Мы будем продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может.

Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от лица или организации, находящейся под санкциями в Казахстане, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. Чтобы продемонстрировать, что у нас есть система, и система здесь, к сожалению, надолго. Это должна быть система, а не комплекс мер. Для этого потребуются изменения в законодательстве, чем мы и займемся», — рассказал чиновник.

«Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне»

Он также прокомментировал ситуацию с резолюциями Генассамблеи ООН по кризису на Украине, при голосовании по которым Казахстан воздержался. Сулейменова спросили, связано ли это «с договорными обязательствами с Россией». «Действительно, Казахстан является членом и Евразийского экономического союза, и ОДКБ, поэтому мы являемся членами и экономического, и военного союзов России. Но положения договоров не распространяются на этот конкретный случай. Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне.

Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН», — заключил первый замглавы администрации президента Казахстана.

Напомним, в начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, которые быстро переросли в беспорядки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел в стране режим ЧП и обратился за помощью к ОДКБ. Военные стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, в том числе и российские, прибыли в республику для поддержки правящего режима и содействия в стабилизации ситуации. Позднее в одном из интервью Токаев говорил, что каких-либо предварительных условий относительно привлечения миссии ОДКБ у него с президентом РФ Владимиром Путиным не было.

Западные страны и ряд других государств ввели санкции в отношении России из-за «спецоперации на Украине». В начале марта ЕС принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, примерно половина — или около $300 млрд — золотовалютных резервов России оказались заморожены.