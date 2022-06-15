Прокачка газа по «Северному потоку» упала на 100 млн кубометров. Как это объясняет «Газпром»

С 16 июня по «Северному потоку» в европейские страны за сутки будет прокачиваться 67 млн куб. м газа — на 100 млн кубометров меньше, чем два дня назад. В «Газпроме» эту ситуацию объясняют несвоевременной доставкой газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. В немецкой компании в свою очередь указывают на санкции Канады против России. Но в Германии уверены, что сокращение поставок газа связано с политикой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российская энергетическая компания «Газпром» сократила прокачку газа через «Северный поток» до 67 млн куб. м газа в сутки — объяснив это тем, что приостанавливается работа еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Через эту станцию газ по «Северному потоку» идет из России в Европу.

На заявление компании отреагировали цены на газ в Европе — биржевая цена на площадке ICE Futures поднялась до отметки в $1300 за тыс. куб. м.

Накануне «Газпром» объявил о снижении поставок газа на 67 млн куб. м газа – до 100 млн куб. м за сутки. Компания объяснила, что немецкая компания Siemens не вернула вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые работают на базе газовых турбин.

В Siemens Energy отметили, что в ремонте находится только один двигатель, второй планировалось отправить позже, и теперь из-за ограничений он не может покинуть Россию.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В компании пояснили, что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале», так как они были произведены в Канаде и поставлены в Россию в 2009 году. Речь идет о газовых турбинах, которые приводят в действие компрессоры. Они, в свою очередь, повышают давление газа в трубопроводе.

Но Оттава запрещает вывозить газовые составляющие из-за санкций против России, так как считает их товарами двойного назначения, подчеркнули в Siemens Energy AG.

«Мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над решением ситуации», – говорится в заявлении пресс-секретаря Siemens Energy.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 15 июня заявил, что решение «Газпрома» о сокращении прокачки газа по «Северному потоку» он считает политическим. Такого же мнения придерживается и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

После консультаций с Европейской комиссией, как рассказал Хабек, он лично заверил Siemens, что ремонтные работы не входят в санкционные списки в отношении России.

Министр заверил, что немецкое правительство проводит переговоры с представителями Канады о том, включена ли в санкции турбина трубопровода, которая ремонтируется в Канаде.

Кроме того, он заявил, что до осени Siemens Energy AG не должна была проводить ремонтные работы, которые оказывают «соответствующее» влияние на поставки.

«В этом смысле у меня сложилось впечатление, что то, что произошло вчера [14 июня], – это политическое решение, а не решение, которое можно оправдать с технической точки зрения», – цитирует Хабека агентство Bloomberg.

Политик заявил, что пока не может оценить влияние этого решение на обеспечение газом потребителей Германии. На 14 июня поток газа, идущего в Германию по «Северному потоку», оценивался немецкими специалистами в 59,1% от мощности трубопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее сообщило, что прокачка газа по «Северному потоку» в июле будет приостановлена на две недели.

«Во время инспекции газопровод не сможет прокачивать газ в течение срока до двух недель. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа», – говорится в сообщении.

Предполагается, что закрытие планируется на срок с 11 по 21 июля.

«Газпром» уже уведомил итальянскую энергетическую организацию Eni об ограничении поставок на 15%. А компания «Оператор ГТС Украины» выразила свою готовность увеличить прокачку российского газа в Европу, чтобы компенсировать падение транзита топлива через «Северный поток».

Подводный газопровод «Северный поток» проектной мощностью 55 млрд куб. м в год – это ключевой маршрут поставок газа из России в Германию. Станция «Портовая» расположена в Выборге недалеко от финской границы. Она оснащена шестью импортными ГПА мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт.