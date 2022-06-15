Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией — потому что она никуда не денется с европейского континента. Ранее он говорил, что задача Франции – не допустить эскалации украинского конфликта. В то же время Париж увеличил поставки вооружений Киеву — в том числе тяжелых гаубиц. При этом Макрон уже более 100 часов беседовал с Путиным по телефону. «Газета.Ru» разбиралась, какую роль играет Франция в украинском конфликте.

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Румынию заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией. Его слова передает BFMTV.

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <…>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры», — сказал он.

По словам Макрона, за столом переговоров должны находиться и представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности. Он также заявил, что нужно учитывать интересы России – поскольку и она, и Евросоюз, и Украина «находятся на одном континенте».

«Мы хотим добиться мира, а это означает, что в определенный момент огонь должен быть прекращен, а переговоры возобновлены. <...> Мы, европейцы, разделяем один континент, география — упрямая, и Россия останется там, где она находится, где была вчера и где будет и завтра. Россия — грозная держава, и мы не хотим воевать с русским народом», — уточнил Макрон.

8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что российская и украинская делегации должны возобновить свои переговоры для того, чтобы говорить о возможности встречи президентов России и Украины. По словам министра, мяч остается на стороне Украины с середины апреля, когда киевские власти «изменили свои подходы», изложенные в Стамбуле на встрече 29 марта. Зеленский в мае говорил, что готов ко встрече с только с Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта.

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России», — сказал украинский глава.

Парижская роль

В середине марта Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине пробудил НАТО как удар электрическим током – хотя пару лет назад он говорил о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

«Нам необходимо восстановить европейский порядок безопасности, который война на Украине делает еще более важным», — сказал Макрон, анонсируя свою предвыборную кампанию.

24 марта он подчеркнул, что Франция никогда не станет участником украинского военного конфликта. «Европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — добавил французский президент. Он также подчеркнул, что Париж собирается продолжать вести переговоры с РФ об урегулировании украинского кризиса «столько, сколько потребуется».

На сайте министерства иностранных дел Франции изложена официальная позиция Парижа по украинскому конфликту.

«[Франция] по-прежнему солидарна с украинцами и наряду с другими государствами – членами Европейского союза обязуется принимать санкции против России, чтобы повысить цену войны и повлиять на решения президента РФ Владимира Путина», — говорится в материале.

20 апреля Макрон в ходе предвыборной кампании заявил, что задача Франции и Европы заключается в том, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине.

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«Мы должны придерживаться проводимой Францией линии с тем, чтобы эти военные действия не переросли в эскалацию, чтобы они не распространились дальше», — заявил Макрон.

Галльские «Цезари»

Хотя военную помощь Париж оказывал Киеву и до начала спецоперации, спустя два месяца после начала боевых действий на Украине стало известно о поставках серьезных вооружений. Например, Париж передал колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR с длиной ствола в 52 калибра и шириной дула — 155 мм. Эти САУ разрабатывала французская госкорпорация GIAT Industries/Nexter. Максимальная дальность стрельбы САУ «Цезарь» достигает порядка 45 км.

Она оснащена 155-мм пушкой, которая способна стрелять как обычными танковыми боеприпасами, так и управляемыми. Установлена пушка на бронированном грузовике. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

25 мая издание Army Recognition сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили и начали применять САУ CAESAR. 10 июня украинские СМИ сообщили, что артиллерия из Франции начала вести огонь по позициям российских войск в Донбассе.

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Кроме того, в апреле Макрон сообщил, что на Украину отправляется партия противотанковых ракетных комплексов Milan.

17 мая в ходе переговоров с Зеленским Макрон сообщил, что поставки французского оружия на Украину увеличатся. Президент Франции добавил, что Пятая республика готова ответить на дополнительные запросы о помощи и что заявка Украины в Европейский Союз будет рассмотрена членами ЕС на саммите в июне.

Всего с начала спецоперации ВС РФ Франция предоставила Украине гуманитарную помощь на €100 млн, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования и вооружение на сумму более €100 млн. По данным «Интерфакса», французские СМИ указывают, что власти страны «неохотно делятся данными о том, какое оружие отправляют на Украину». Сколько единиц вооружения Париж в апреле отправил Киеву, Макрон действительно не разъяснил.

Наконец, 10 июня французское издание L'Opinion со ссылкой на источник в минобороны сообщило, что Париж начал переговоры с Киевом о поставках ракетных противокорабельных комплексов Exocet. Франция хочет именно продать эти ракеты, разработанные в начале 1970-х, а не передать безвозмездно. Эти ракеты применялись в ходе Фолклендской и Ирано-Иракской войн.

Кто говорит? Макрон

Начиная с прошлого декабря Эммануэль Макрон более 100 часов провел, разговаривая по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По собственному признанию французского лидера, он «потерял счет» переговорам с Кремлем. По его словам, сказанным в начале июня, Россия «не должна быть унижена» — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда спецоперация ВС РФ подойдет к концу.

Макрон тогда добавил, что Путин совершил «историческую и фундаментальную» ошибку, начав военную операцию на Украине.

«Тем не менее, русские остаются великим народом. Я думаю, что он [Путин] изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, знать, как из нее выйти, — это трудный путь», — отметил французский лидер.