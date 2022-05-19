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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 85-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 85-й день

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Военнослужащие РФ у городского зоопарка в Мариуполе

Военнослужащие РФ у городского зоопарка в Мариуполе

Владимир Гердо/ТАСС
Один человек погиб в поселке Теткино в Курской области при обстреле со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт. Администрация президента США Джо Байдена отказывается удовлетворить просьбу Киева и поставить американские реактивные системы залпового огня ввиду опасений, что они будут применены Украиной для нанесения ударов по целям на территории России, пишет Politico. Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды. Украина ожидает, что урожаи страны в этом году будут вдвое меньше, чем в прошлом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:26

Индекс среднего чека россиянина в апреле сократился на 6,1% (43 руб.) по сравнению с мартом и составил 658 руб. В годовой динамике индекс вырос на 8,6% (52 руб.), подсчитала компания «Ромир».

Средний чек покупок товаров повседневного спроса в апреле составил 663 руб.. За год показатель вырос на 8% (49 руб.), отмечается в исследовании.

«Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года», - отметила старший директор по работе с клиентами холдинга Ксения Пайзанская.

09:22

В Госдуме предложили отказаться от участия России в Парижском соглашении по климату и Киотском протоколе. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет по итогам заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

09:19

Власти ДНР за минувшие сутки эвакуировали из Мариуполя в пункт размещения в поселке Безыменное 231 человека, том числе 12 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

09:12

09:10

Челябинский тракторный завод назвал ложью заявление США о «бытовых» чипах в российских танках:

09:09

Сухопутные границы открыты с российской стороны с ЛНР, ДНР и Грузией, пишет Profi.Travel.

09:05

Транзит российского газа через территорию Украины 19 мая может составить порядка 63,25 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.

09:04

09:03

ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений — РБК.

09:02

Сотрудники полиции начали поиски возможностей обновления парка патрульных машин ГИБДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пояснили в Минпромторге, сейчас «прорабатываются вопрос об обеспечении МВД техникой с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем и ряда других сложностей».

08:59

Заместитель командира полка «Азов» с позывным Калина, согласно предварительным данным, вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом сообщает RT со ссылкой на российского военного корреспондента Дмитрия Стешина.

Предположительно, замкомандира сдался вечером 18 мая. «Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне Восточный просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении...», — подчеркнул Стешин.

По словам военкора, ожидается «итоговая пресс-конференция Калины». «Официального подтверждения этой информации нет», — заключил военкор.

08:58

08:56

❗️Не менее семи снарядов попало на территорию спиртзавода в Курской области во время обстрела утром, заявил директор предприятия — ТАСС.

08:47

Генсек ООН призвал обеспечить доступ на рынки для продуктов и удобрений из России:

08:46

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня — ТАСС.

08:45

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник полагает, что решение о вступлении его страны в НАТО может быть принято так же быстро, как и в случае с Финляндией и Швецией, для этого необходима лишь политическая воля — ТАСС.

08:43

Жителей Калининградской области пустят в Литву, но только для транзита, передает TourDom.ru.

08:38

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, а на его месте может появиться парковая зона или технопарк.

В ходе российской спецоперации на Украине на заводе в течение почти трех месяцев шли напряженные бои. Как выглядела и как выглядит «Азовсталь» сейчас — в фоторепортаже «Газеты.Ru»:

08:27

08:26

Глава Минфина США Джанет Йеллен ответила на предложение изъять замороженные валютные резервы России и отдать их на восстановление Украине:

08:25

08:24

Отставной американский генерал Барри Маккафри выдал кадры из компьютерной игры Arma 3 за съемку боев на Украине. Соответствующую запись у себя в Twitter он сделал еще 16 мая, а потом удалил. Однако на историю обратил внимание телеканал Fox News, пишет ТАСС.

08:23

08:22

Румынские власти смогли с конца апреля вывезти из Украины более 240 тыс. тонн зерновых, заявил глава МИД страны Богдан Ауреску.

Он добавил, что из Констанцы в прошлом году было вывезено более 25 млн тонн зерновых, что сделало ее главным европейским портом по экспорту зерна, передает ТАСС.

08:21

08:20

Государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. В ней слишком плавные темпы, России нужно ускориться. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия».

08:19

08:18

Неграмотные макроэкономические шаги Запада подорвали продовольственную безопасность в мире, проблемы в этой сфере начались задолго до начала военной спецоперации на Украине, утверждают посол РФ в США Анатолий Антонов — ТАСС.

08:17

08:16

Череда односторонних антироссийских санкций подорвала доверие к западным странам и нарушила цепочки поставок в мире, что обострило продовольственный кризис, утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он также отметил, что «заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство», так как «на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», передает ТАСС.

08:15

08:14

До 60% иностранного вина может пропасть с полок российских магазинов из-за санкций и проблем с логистикой, но частично эти ниши заполнит вино производителей из России, сообщил руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров — ТАСС.

08:13

08:12

Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые разместят в этих странах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям», подчеркнув, что безопасность РФ будет обеспечена.

Она также рассчитывает, что после завершения операции на Украине появится шанс возобновить диалог России и Запада.

08:11

08:10

Почтовая компания Japan Post с 20 мая частично возобновит приостановленные ранее отправления на Украину — ТАСС.

08:09

08:08

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ЛНР, ранения получили два мирных жителя, утверждают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня — ТАСС.

08:07

08:07

❗️Один человек погиб при последней атаке со стороны Украины на поселок Теткино в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт — ТАСС.

08:06

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону украинский вопрос и ситуацию в КНДР — ТАСС.

08:05

Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды — ТАСС.

08:04

Украина ожидает, что урожаи страны в этом году будут вдвое меньше, чем в прошлом, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский — ТАСС.

08:03

Сенат Конгресса США единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине — ТАСС.

08:02

Администрация президента США Джо Байдена отказывается удовлетворить просьбу Киева и поставить американские реактивные системы залпового огня ввиду опасений, что они будут применены Украиной для нанесения ударов по целям на территории России — Politico.

08:01

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу провели встречу в Нью-Йорке, на которой обсудили сотрудничество в НАТО и ситуацию на Украине — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 85-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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