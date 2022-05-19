Минфин США заявил, что замороженные активы российского ЦБ нельзя отдать Украине

Глава Минфина США Джанет Йеллен ответила на предложение изъять замороженные валютные резервы России и отдать их на восстановление Украине. Подобное раньше предлагали как Киев, так и ЕС. Однако по словам Йеллен, законы США провернуть такое не позволяют.

У США нет законного способа конфисковать активы Банка Россией и отдать их на восстановление Украины сообщила на пресс-конференции американский министр финансов Йеллен.

«Это не то, что разрешено законом в Соединенных Штатах», — подчеркнула министр.

США вместе с европейскими союзниками после начала военной операции России на Украине заморозили активы российского Центробанка на сумму больше $300 млрд.

Йеллен уточнила, что в США обсуждают, как склонить Россию оплатить часть военных разрушений на Украине. «Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть», — пообещала министр.

Она добавила, что США, скорее всего, не продлят действие исключений из санкций, которые помогают России обслуживать свой внешний долг и расплачиваться по облигациям. «Считаю довольно вероятным, что лицензии дадут истечь. <...> Но маловероятно, что ее продлят», — резюмировала Йеллен.

Минфин США выпустил в начале марта лицензию, которая разрешает в порядке исключения проводить транзакции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином РФ, если они нужны для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по [их] долгу или акциям». При этом долговые обязательства должны быть выпущены до 1 марта, в новые бумаги американцам инвестировать по-прежнему нельзя.

Что такое внешний долг страны

Государство, как и рядовой гражданин, может брать деньги в долг. Если государство занимает у внешних кредиторов (например, других государств или международных организаций) — появляется внешний госдолг. Страна, которой Россия дала больше всего кредитов — Белоруссия. Также в числе лидеров Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Простые иностранцы также могут одолжить деньги другой стране, если купят на бирже ее государственные евро- или обычные облигации. Государственные еврооблигации — это облигации, по которым страна должна платить в иностранной валюте (может быть не только в евро).

У России традиционно низкий объем внешнего госдолга. На 1 апреля он составлял $26,5 млрд, уменьшившись на 5,5% по сравнению с январским показателем. Доля иностранных инвестиций в российский госдолг составляет около 20% или чуть меньше 3 трлн рублей.

Само по себе значение госдолга еще не показатель экономического положения страны. Общий госдолг надо сравнивать с другими показателями, например, с ВВП. Всемирный банк оценивает как большой риск, если госдолг поднимается выше 77% от ВВП. У России на протяжении последних 10 лет соотношение госдолга и ВВП было меньше 17%.

Как работают санкции против внешнего долга России

США вводили ограничения против российского госдолга поэтапно. Сначала в 2019-ом запретили американским инвесторам покупать российские еврооблигации на первичном рынке.

Затем, весной прошлого года вышел запрет на покупку на первичном рынке и тех гособлигаций России, которые выпущены в рублях.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР и ДНР, США 23 февраля запретили покупать гособлигации России, выпущенные в любой валюте, на вторичном рынке.

«Мы отрезали российское правительство от западного финансирования. Оно больше не сможет занимать деньги на Западе и торговать своим новым долгом на наших рынках или рынках Европы», — резюмировал президент США Джо Байден.

Центробанк России заявил, что у него и остальных финансовых организаций России есть «четкие планы действия для любого сценария развития событий».

Как Россия оплачивает внешний госдолг в условиях санкций

Россия уже дважды после ввода американских санкций смогла расплатиться по своим еврооблигациям.

В конце марта Россия выплатила больше $300 млн. Источники РБК объяснили, что у российского Минфина получилось списать средства с замороженных валютных резервов. Сам Минфин привел другую версию — что расплатился «из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России».

В конце апреля Минфин выплатил по еврооблигациям $649,2 млн. По оценке РБК, либо Россия смогла заплатить в долларах, используя свою валютную прибыль от внешней торговли, либо вновь списала средства из замороженных резервов. Bloomberg указал, что Россия использовала «внутренние долларовые резервы».

Bloomberg считает, что США разрешают России платить из внутренних резервов, чтобы Россия потеряла еще больше своих долларовых ресурсов.

Следующий раз Россия должна расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая. Правда, на этот раз условия облигаций позволяют РФ в одном случае в качестве крайней мере заплатить в рублях, а во втором — заплатить не долларами, а иной валютой.