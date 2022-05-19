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Бизнес

Российский бизнес McDonald's может купить арестованный родственник Назарбаева

Второй претендент — сибирский нефтяник Говор

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Александр Демьянчук/ТАСС
Российский бизнес McDonald's может приобрести один из крупнейших местных франчайзи. Среди потенциальных покупателей есть компания «СПП» Кайрата Боранбаева, родственника экс-президента Казахстана Назарбаева, и компания «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. Однако Боранбаев сейчас находится под стражей в Казахстане.

Потенциальные покупатели

Как сообщили источники The Bell, о сделке по покупке российского бизнеса McDonald's может быть объявлено уже в четверг, 19 мая. Всего в России работает три франчайзи компании.

«Региональная сеть предприятий питания» («СПП») Боранбаева управляет сетью McDonald's в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежит франшиза McDonald's на Казахстан и Белоруссию», — говорится в статье.

А ООО «ГиД» Александра Говора управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Еще одна компания — ООО «Развитие Рост» — принадлежит холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари») и управляет McDonald's на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге. Однако источник сообщил изданию, что «Росинтер» «не является той компанией, что будет заниматься развитием сети McDonald's».

В статье говорится, что Кайрат Боранбаев — казахский миллиардер, занимавший пятое место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана местного Forbes за 2021 год. Его состояние тогда оценивалось в $590 млн. Дочь предпринимателя была замужем за ныне покойным внуком Назарбаева Айсултаном.

Боранбаев владеет несколькими торговыми центрами, отелем, сетями фитнес-клубов и платных парковок в Алма-Ате и нефтехимической компанией «Кемикал». Бизнесмену также принадлежит доля в футбольном клубе «Кайрат». Кроме того, он входит в исполком Национального олимпийского комитета Казахстана и является президентом Паралимпийского комитета страны.

Однако сейчас предприниматель находится под стражей: в марте его арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Александр Говор — сооснователь нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис» (за 2021 год выручка 97,5 млрд рублей, прибыль — 483 млн рублей, согласно данным «СПАРК.Интерфакс»). Бизнесмен также владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.

Окончательный уход

После начала военной спецоперации России на Украине Washington Post сообщил 8 марта со ссылкой на главу компании Криса Кемпчински, что McDonald's закроет все 850 ресторанов в России. Что и было сделано 14 марта.

А 16 мая McDonald's опубликовал на портале PR Newswire заявление, в котором сообщила, что намерена продать «весь свой портфель ресторанов» в России местным покупателям.

«Гуманитарный кризис, вызванный <...> на Украине, и ускорение неопределенности в бизнес-среде привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's», — говорится в заявлении компании.

В McDonald's уточнили, что новый владелец не сможет использовать название, логотип, брендинг и меню «Макдоналдс», хотя компания «продолжит сохранять свои товарные знаки в России». Кроме того, McDonald's постарается сделать так, чтобы ее сотрудники сохранили свои места при новом владельце сети быстрого питания.

В тот же день президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предположил в беседе с РИА «Нововсти», что McDonald's может продать бизнес одному из своих крупных франчайзи.

«Скорее всего, теоретически, компанию могут продать какому-то собственному крупному франшизеру, а далее вопрос будет в том, какой ребрендинг и так далее. Новому владельцу придется заново вкладываться в рекламу, предстоит поддерживать стандарты обслуживания, питания, заново начинать работать с поставщиками», — сказал Бухаров.

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