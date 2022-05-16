Без кинопремьер и Netflix россияне начали скупать бумажные книги

Россияне стали чаще покупать книги, несмотря на западные санкции. В онлайн-магазине Wildberries продажи бумажных изданий в апреле выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Схожая динамика наблюдается и в крупным розничных сетях — наибольший спрос магазины зафиксировали на художественную литературу, иностранные издания и книги по психологии. Писатель Сергей Лукьяненко связал интерес россиян к книгам с уходом Netflix и попыткой спасти свою психику от новостей.

Обратный эффект санкций

Несмотря на западные санкции и удорожание бумаги, в апреле 2022 года россияне стали чаще заказывать бумажные книги. О таких выводах «Газете.Ru» сообщили в Wildberries. В апреле онлайн-магазин зафиксировал рост продаж бумажных изданий на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще большим спросом у граждан пользовались произведения на иностранных языках, комиксы и букинистические издания, рассказал представитель пресс-службы Wildberries Алексей Третьяк.

«Мы видим, что россияне все чаще заказывают книги онлайн: в апреле продажи книг выросли на 78% год к году, книг на иностранных языках — на 144%, книг-комиксов — на 94%, букинистических книг — на 132%. Наибольшей популярностью у россиян пользовались книги по психологии и саморазвитию», — заявил он.

Писатель Сергей Лукьяненко связал обратный эффект западных санкций с падением спроса россиян на другие виды досуга – просмотры фильмов в классических и онлайн-кинотеатрах. По его словам, книги также являются отличным способом уйти от стресса в связи с падением реальных доходов и общей неопределенности.

«За последние месяцы ощутимо снизилось количество других вариантов досуга и развлечений — в первую очередь, кино, массовый прокат которого в России сейчас фактически умер. К тому же целый ряд онлайн-кинотеатров вроде Netflix с недавнего времени прекратил работу у нас в стране.

Ну и, конечно, россияне с конца февраля банально хотят эскапизма, отвлечься от окружающей неопределенности и стресса. Книга в этом плане является лучшим спасением от кризисной реальности», — заявил «Газете.Ru» писатель.

Что думают книжные ритейлеры

Крупные книжные розничные сети тоже сообщили «Газете.Ru» о росте интереса граждан к бумажным книгам. В торговом доме «Библио-Глобус» отметили, что наибольшим спросом за последние два месяца пользовались художественная литература (29% от всех продаж), детская и иностранная литература (по 13%), книги по истории (7%) и психологии (6%).

«Как бы не показалось странным, спрос на книги не упал, наоборот. Видимо, читающая публика испытывает определенное опасение остаться без любимых книг, поэтому покупают впрок, в расчете на ближайшую перспективу. Следует заметить, что опасения эти можно считать необоснованными, так как ни одно из ведущих издательств не сокращает свои обороты», — подчеркнула референт группы управления товарами и услугами «Библио-Глобуса» Лариса Веденьева.

Лукьяненко тоже увидел в этом один из факторов роста спроса. «Еще одной причиной увеличения интереса возможно назвать желание граждан запастись впрок бумажными изданиями. Это может относиться, прежде всего, к произведения классической литературы, например, произведения Пушкина или Толстого, которые могут храниться на полках магазинов годами», — заявил писатель.

В торговом доме книги «Москва» среди возможных причин повышения спроса россиян на бумажные книги отметили угрозу дефицита и дальнейшее повышение цен. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель генерального директора Екатерина Мосина.

Руководитель отдела рекламы «Московского дома книги» Наталия Соколова, напротив, заявила о снижении посещаемости магазинов сети в марте-апреле. По ее мнению, в настоящее время книги не являются для россиян товарами первой необходимости.

«В нестабильной ситуации, когда растут цены на продукты питания, лекарства, товары для детей, люди, конечно, начинают экономить. И книги, к сожалению, попадают в тот список товаров, от которых покупатели на данный период готовы отказаться. Так, в марте-апреле мы отмечали снижение посещаемости наших магазинов примерно на 17%», — подчеркнула Соколова.

Как и ранее, высоким спросом у покупателей пользуется художественная литература для взрослой аудитории читателей — ее доля составляет 25% от продаж всех книг. Покупателям интересны самые различные жанры — от классической литературы до современной прозы, добавила она.

«Отдельно можно выделить книги на языке оригинала — ввиду непонятной ситуации с данной литературой спрос на оригинальные издания в 2022 году вырос на 60% к 2021 году», — сообщила Соколова.

В жанре нон-фикшн покупателям интересны книги по психологии (темы избавления от тревоги и стресса, отношения с близкими, счастье, гармония с самим собой), воспитание детей, здоровый образ жизни и хобби, эзотерика и самопознание, история России.

Лукьяненко считает, что рост интереса к исторической и художественной литературе проявляется сильнее всего у молодежи и студентов.

«Молодежь в последние годы очень сильно знакомилась с той литературой, которую мы читали в детстве и юности. Отсюда повышенный интерес к таким писателям, как Джордж Оруэлл, Евгений Замятин, Эрих Ремарк. В какой-то мере сюжеты Оруэлла сейчас соотносятся с той действительностью, в которой мы с вами живем. Молодые россияне с помощью этих произведений стремятся понять, что такое власть, каковы межгосударственные отношения, где границы свободы», — объяснил фантаст.

Как изменились цены

С начала 2022 года средние цены на книги увеличились из-за повышения отпускных цен поставщиков и издателей. Кроме того, за последние месяцы повысилась стоимость мелованной бумаги, полиграфических красок и других расходных материалов, подчеркнула Веденьева из «Библио-Глобуса».

«Самое заметное повышение цен можно отметить именно в сегменте дорогостоящей продукции: художественных альбомов и иллюстрированных подарочных изданий. Среднюю розничную цену на книги обозначить достаточно сложно, поскольку в разных тематических группах она сильно отличается. Этот показатель колеблется от 300 до 500 рублей», — отметила Веденьева.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в беседе с «Газетой.Ru» отметил рост средней стоимости книг на 20% с начала 2022 года. Среди причин этой тенденции он выделил резкий рост себестоимости производства, включая увеличение типографских расходов и дефицит бумаги из-за отказа европейских производителей мелованной бумаги работать с российским рынком.

«В издательстве «Эксмо» средняя цена книги в мягком переплете — 325 рублей, в твердом — 561 рубль. Говорить о средней розничной цене на романы достаточно сложно, стоимость книг в этом жанре варьируется от 120 до 1,5 тыс. рублей, если речь идет о дорогой бумаге, высоком уровне оформления и переводном романе», — подчеркнул он.

В ТДК «Москва» цены на бумажные книги не повышали. Однако Мосина заявила, что в марте 2022-го многие поставки от издательств пришли по стоимости на 10-20% выше в сравнении с предыдущими поступлениями.

«Средняя цена книги в разных сегментах в нашем магазине, естественно, отличается. В художественной литературе этот показатель — 670 рублей; в сегменте нон-фикшн — 950 рублей; альбомы по искусству у нас стоят в среднем 2,4 тыс. рублей, а произведения детской литературы — 750 рублей», — подчеркнула Мосина.

В свою очередь, Соколова из «Московского дома книги» отметила увеличение средней стоимости книги в марте-апреле 2022 года на 14%. При этом в Торговом доме также не исключили дальнейшего повышения цен на 20-25%, поскольку до недавнего времени сохранялся хороший запас книг, розничные цены на которые не повышались.

«Средняя розничная цена книги в сети книжных магазинов «Московский дом книги» в настоящий момент составляет 620 рублей. Для сравнения в прошлом году средняя цена книги составляла 540 рублей, а три года назад — 430 рублей», — заключила Соколова.