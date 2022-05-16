Что не так с NashStore — отечественной заменой Google Play

Днем 16 мая запустился отечественный магазин приложений NashStore, который призван стать заменой Google Play. В первый же час после запуска сервис подвергся DDoS-атаке и на текущий момент имеет ограниченную доступность. «Газета.Ru» успела протестировать новый сервис и выяснила, как начать пользоваться NashStore, что можно из него скачать, а также чем он отличается от зарубежных платформ.

Дизайн

Интерфейс магазина NashStore простой, не перенасыщенный и интуитивно понятный. При первом открытии от пользователя требуется зарегистрироваться в системе. Процесс регистрации не отнимает много времени, но придется поделиться фамилией, именем, почтой и номером телефона.

В нижней части главной страницы пользователя встречают четыре раздела — «Главная», «Приложения», «Игры» и «Профиль». Переход между разделами не сопровождается какой-либо анимацией, однако она есть, если открывать страницы приложений или разделы в категориях. Сверху расположена строка поиска, позволяющая найти необходимое приложение.

Стоит признать, что интерфейс NashStore приятен и интуитивно понятен. Самое главное, что это выглядит свежо на фоне Google Play и App Store, внешний вид которых не менялись на протяжении многих лет.

close 100% NashStore/Google Play

Однако в дизайне NashStore все же прослеживаются некоторые недостатки.

Так, например, при переходе в разделы «Приложения» и «Игры» можно заметить, что только часть категорий имеет «свои» иконки — большинство использует один шаблон. Выглядят иконки забавно и интересно, однако изображения чересчур маленькие.

Также стоит отметить, что интерфейс магазина не перегружен лишней информацией, — все приложения и категории расположены списком, и «потеряться» в NashStore невозможно.

Кроме того, на главной странице расположен блок «Рекомендации», где пользователю предлагают интересные и полезные приложения, а также подборки с самым необходимым.

close 100% NashStore/Google Play

Каталог

Список приложений на момент старта выглядит не очень внушительно — заявлено о тысяче программ, доступных для скачивания с 16 мая. Сейчас в нем собраны не все основные приложения, которые входят в пакет закона о предустановке российского ПО — возможно, не все компании успели зарегистрироваться в системе NashStore.

Интересно, что в магазине нет Сбербанка, но зато есть приложение казахстанского филиала ВТБ.

Среди приложений также встречаются «Столото», «Банки.ру», «Альфа-Банк», «РН-Карт», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», Gloria Jeans и другие.

С играми в NashStore дела обстоят не очень — в магазине нет ни одного популярного тайтла, который был бы «на слуху». В каталоге удалось найти только примитивные игры. Ознакомиться со всем каталогом не удалось — NashStore подвергся DDoS-атаке, и во время написания заметки перестал работать.

Неизвестно, как приложения проходят модерацию перед появлением в магазине. Недавно стало известно, что Apple и Google будут удалять из своих магазинов старые и не обновляемые разработчиками приложения. Однако в каталоге NashStore была обнаружена игра, последнее обновление которой в Google Play происходило в 2016 году. Насколько такие приложения защищены от современных методов атаки, неизвестно.

close 100% NashStore/Google Play

Выводы

При сравнении Google Play и NashStore в глаза сразу бросаются несколько различий. Прежде всего, при нажатии «Установить» в Google Play процесс загрузки и установки происходит в фоновом режиме, пользователь не отвлекается и может продолжать пользоваться смартфоном.

В NashStore все по-другому. После загрузки файла выскакивает окно установки приложения. Такое происходит, например, при ручной установке APK-файлов (формат установочного файла в Android) из памяти устройства и сторонних источников.

Другим отличием является отсутствие возможности совершать покупки внутри магазина. Разработчики NashStore обещали, что в ближайшем будущем запустят такую функцию.

Пока сложно назвать NashStore ответом на Google Play — по своей сути он пока не является магазином. Это еще один сервис для загрузки APK-файлов. Таких много — самые популярные из них это ApkPure и Aptoide, каталог которых практически не уступает магазину от Google.

close 100% NashStore/Google Play

Однако сравнивать NashStore с Aptoide и другими сервисами не совсем корректно, ведь отечественный сервис был заявлен как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android». Таким образом, в случае ухода Google Play и других аналогов с российского рынка пользователи Android получат гарантированный способ устанавливать приложения на свои смартфоны.

На данном этапе NashStore больше походит на бета-версию. Чтобы отечественный магазин выглядел интересным для потребителей, необходимо включить поддержку оплаты сервисов и покупку платных приложений через магазин, а также расширить ассортимент до миллиона приложений — в том числе крупных зарубежных. Стоит отметить, что об этом было заявлено ранее, но сроки реализации остаются неизвестными.

Также разработчикам NashStore будет не лишним придумать систему скидок и поощрений для пользователей или запускать разного рода акции — такая практика используется в Huawei AppGallery, еще одном аналоге Google Play.

close 100% NashStore/Google Play

DDoS-атака

Спустя некоторое время после тестирования приложения «Газетой.Ru» стало известно, что на серверы NashStore была проведена DDoS-атака, из-за чего магазин перестал работать. Так, при просмотре списка приложений корреспондент «Газеты.Ru» обратил внимание, что сервис завис, а после и вовсе перезапустился и «выкинул» из учетной записи. Повторный вход с того момента остается недоступен.

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой», — заявили представители NashStore.

Позднее интернет-издание «Код Дурова» сообщило, что из-за DDoS-атаки разработчики NashStore отключили возможность скачать с официального сайта APK-файл магазина. Отмечается, что вместо этого кнопка «скачать» перенаправляла на «Яндекс.Диск» с установщиком. Но спустя некоторое время файл достиг лимита на скачивания, из-за чего стало невозможно скачать его без регистрации на сервисе.

К моменту написания заметки сайт NashStore работает с перебоями, а цифровой магазин все еще недоступен пользователям.