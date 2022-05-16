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Бизнес

McDonald's продает весь бизнес в России и уходит

Рестораны сети могут открыться под другим названием

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Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года

Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года

Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка после 32 лет работы в стране. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ. Она объяснила свое решение операционными сложностями и гуманитарным кризисом в связи с российской спецоперацией на Украине. Рестораны сети могут открыться под другим брендом уже в июне — об этом ТАСС рассказал источник.

«Чрезвычайно сложное решение»

Компания McDonald's намерена продать «весь свой портфель ресторанов» в России местным покупателям. Новый владелец не сможет использовать название, логотип, брендинг и меню «Макдоналдс», хотя компания «продолжит сохранять свои товарные знаки в России».

«Гуманитарный кризис, вызванный <...> на Украине, и ускорение неопределенности в бизнес-среде привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's», — говорится в заявлении компании, опубликованном на портале PR Newswire.

В сети ресторанов быстрого питания отметили, что стремятся к тому, чтобы «сотрудники «McDonald's Россия» продолжали получать оплату до закрытия любой сделки». Кроме того, компания постарается сделать так, чтобы сотрудники могли в будущем работать с любым потенциальным покупателем.

«У нас долгая история создания глубоких корней везде, где сияют арки (Фирменной буквы «М» — «Газета.Ru»). Мы исключительно гордимся 62 тысячами сотрудников, работающих в наших ресторанах, наряду с сотнями российских поставщиков, которые поддерживают наш бизнес <…> Их преданность и лояльность McDonald's делают сегодняшнее объявление чрезвычайно сложным. Тем не менее мы привержены нашему глобальному сообществу и должны оставаться непоколебимыми в наших ценностях. И наша приверженность ценностям означает, что наши арки больше не могут там сиять (в России — «Газета.Ru»)», — приводятся в заявлении слова президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински.

При этом в McDonald's подчеркнули, что рестораны на Украине «остаются закрытыми, в то время как компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам». Кроме того, благотворительная организация Ronald McDonald House Charities «поддерживает местные усилия по оказанию помощи».

«По всей Европе система McDonald's поддерживает украинских беженцев через пожертвования продуктов питания, жилья и трудоустройства», — поясняется в заявлении.

Списание активов в результате ухода с российского рынка McDonald's оценивает в $1,2–1,4 млрд. Объем инвестиций компании в России превышает $2,5 млрд.

Как сообщил ТАСС источник в компании, рестораны корпорации McDonald's откроются в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.

«McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — рассказал он.

32 года в России

Первый российский ресторан компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Согласно информации на сайте сети, он стал самым посещаемым McDonald's в мире. За 30 лет в него зашли более 140 миллионов гостей. Каждый день в российских ресторанах McDonald's бывали около 1,8 млн человек. А за все годы работы их посетили более 6,25 млрд гостей.

После начала военной спецоперации России на Украине Washington Post сообщил 8 марта со ссылкой на главу компании Криса Кемпчински, что McDonald's закроет все 850 ресторанов в России.

А в пресс-службе компании объявили 11 марта, что рестораны сети McDonald's приостановят свою работу в России с 14 марта.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», — рассказали тогда РИА «Новости» в компании.

Кроме того, в McDonald's сообщили, что ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками и поставщиками составят до $50 млн.

«В системе McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тыс. Забота о сотрудниках — главный приоритет компании, поэтому все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе», — уточнили в пресс-службе.

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