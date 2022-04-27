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Политика

Военная операция России на Украине. День 63-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 63-й день

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РИА «Новости»
В Белгородской области ночью произошел пожар на складе боеприпасов, а в Курске сработала система ПВО. Под Воронежем система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник, сообщил губернатор региона. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за Украины. Он также сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается. Компания Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:26

Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине, сообщает CNN.

8:23

❗️Система ПВО 27 апреля утром обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотник в небе над Воронежем. Здоровью жителей ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:22

⚡️Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

8:16

Жители Курска ночью слышали хлопки — по предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

8:15

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы, в Белгороде с 03:35 мск.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил об отсутствии разрушений жилых строений и пострадавших среди мирного населения. Позднее глава субъекта рассказал о ликвидации открытого горения на складе.

8:13

8:10

⚡️Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России. Компания потратила $25 млн на оказание поддержки своему персоналу в России и на Украине.

При этом чистая прибыль компании увеличилась на 24% и составила более $7,6 млрд.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной операции РФ на Украине.

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