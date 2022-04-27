«Мы хвастаться не будем, будем использовать». Путин предупредил о «молниеносном ударе»

Президент Владимир Путин пригрозил, что Россия ответит молниеносным ударом, если кто-то будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Кроме того, в случае угрозы стратегической безопасности Москва может применить «все инструменты», которыми сейчас «не может похвастаться никто». Российские военные, по его словам, предупредили масштабный конфликт, который мог бы развернуться на территории РФ, но «уже по чужим сценариям».

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае угрозы стратегической безопасности Россия использует средства, «которых пока ни у кого другого нет». Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, встречные удары «будут молниеносными и быстрыми».

«У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется. Все решения у нас на этот счет приняты», — сказал российский лидер на встрече с Советом законодателей.

Президент вновь подчеркнул, что все задачи спецоперации, проводимой на Донбассе и Украине, будут «безусловно выполнены», чтобы гарантировать безопасность жителям ДНР, ЛНР, а также Крыма и остальной России «на историческую перспективу».

Российские военные «предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной», упредили «масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», отметил Путин.

«Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», — сказал президент.

По словам политика, Киев извне подталкивали к прямому столкновению с Москвой, а планы военной атаки на Крым и Донбасс были прописаны в доктринальных украинских документах.

«Украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, осознание этого приходит к большей части народа Украины. Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной», — подытожил он.

«Попытка удушить санкциями»

Путин отметил, что экономическая война против России шла давно: оппоненты «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».

«Кстати, и сегодняшние планы экономического удушения (России) также провалились», — отметил он.

Президент добавил, что в ответ на «топорные» попытки ее изолировать Россия ответит большей свободой бизнеса и «открытостью». «Мы ответим на грубые, часто топорные, внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», — сказал он, призвав участников встречи напрямую работать с бизнесом, НКО и трудовыми коллективами.

«Важно всем людям, всем уделять время и внимание. Откликаться, если к вам обратились за помощью и защитой», — попросил глава государства. Путин призвал не только обеспечивать стабильность экономики и ритмичную работу промышленных предприятий, но и укреплять «индустриальный и технологический суверенитет» страны, а «по отдельным направлениям» и глобальное лидерство.

Пенсии, пособия, зарплаты

Президент также анонсировал принятие в скором времени решений по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников. «В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — уточнил он.

Путин напомнил, что за два прошедших месяца уже было принято несколько пакетов антисанкционных мер, десятки важнейших законов и подзаконных актов.

«Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — обратился Путин к сенаторам.