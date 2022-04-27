«Шольц держался до последнего, но уступил»: Германия поставит Украине тяжелое вооружение

Германия приняла решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок «Гепард». «Газета.Ru» разбиралась, как это отразится на ходе российской спецоперации и почему ФРГ изменила мнение о допустимости поставок Киеву тяжелого вооружения.

Немецкая сторона объявила о решении передать Украине тяжелое вооружение во время встречи глав Минобороны стран НАТО на военной базе Рамштайн, прошедшей 26 апреля. На встрече также присутствовали представители Японии и Израиля.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступавший с открывающей речью, охарактеризовал встречу как «историческую» и конструктивную. Он также подчеркнул, что отныне представители стран-участниц встречи будут работать в составе контактной группы, чтобы координировать свои действия во время учений и других мероприятий.

Одними поставками тяжелых вооружений дело не ограничится. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заверила коллег, что Германия обязуется научить украинских военнослужащих обращаться с западной техникой. Кроме того, Берлин согласился компенсировать дефицит оружия для тех европейских стран, которые отправят на Украину военную технику советского образца из своего парка.

Почему Германия передумала

Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего отказывался поставлять Украине тяжелое вооружение. Первые его высказывания по этому вопросу датируются серединой февраля.

С началом российской спецоперации Шольц не изменил своей позиции и подчеркивал, что Германия и НАТО не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Относительно миротворческая позиция Шольца вызвала критику со стороны его оппонентов в лице коалиции «Зеленых» и ХДС.

Последней каплей, по всей видимости, стали слова канцлера об исчерпании лимита поставок немецкого оружия на Украину. Через несколько дней глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц предложил вынести на голосование вопрос о доверии Шольцу. В немецкой прессе начали использовать слово «отставка».

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что

решение о поставках тяжелого вооружения Украине — результат давления на немецкого канцлера.

«Это давление оппозиции, включая коалицию «зеленых». Социал-демократы уступают, хотя до последнего времени Шольц держался», — объяснил Белов.

По словам эксперта, позиция Шольца по Украине возымела внутриполитические последствия, которые вынудили политика идти на уступки.

«Ничего личного. Шольц вынужденно реагирует на давление коалиции. Однако дальше поставок ЗСУ дело не пойдет. Германия предпочтет другие инструменты военной помощи Украине», — рассказал Белов.

Решение о передаче 50 ЗСУ «Гепард» Украине — это следствие поиска компромисса между социал-демократами и ХДС, уверен научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

«На четверг, 28 апреля, запланировано голосование по законопроекту о поставках. Если бы правительство Шольца резко пошло на открытый конфликт с оппозицией в лице ХДС, это могло бы усугубить противоречия и в самой правящей коалицией, и в отношениях с оппонентами», — заявил Соколов.

Эксперт в то же время обратил внимание на ограниченный характер поставок.

«Поставки, скорее всего, будут сопровождаться ограничительными мерами по количеству боеприпасов. В целом, это попытка выработать промежуточной путь, который позволил бы нормализовать внутриполитическую дискуссию по этому вопросу», — сказал Соколов, не став при этом давай прогнозы относительно возможности дальнейших поставок.

«Ситуация на фронте может меняться очень быстро. Даже если поставки тяжелого вооружения будут расширены, то они также будут сопровождаться ограничениями. Я не уверен, что Германия при действующем правительстве изменит позицию по поставкам тяжелого вооружения в зону конфликта», — констатировал он.

Израильский фактор

Примечательно, что на встрече в Германии присутствовали представители Израиля. До недавнего времени страна избегала категорической оценки конфликта и примеряла на себя миротворческую роль. Однако теперь Тель-Авив — часть контактной группы, состоящей из стран-членов НАТО, которые стоят на антироссийских позициях.

Израиль себя считает неотъемлемой частью системы безопасности, и для него важно играть посредническую роль в урегулировании российско-украинского конфликта, считает Владислав Белов.

«Они работают по своим каналам. Участие Израиля во встрече НАТО — это в хорошем смысле попытка выступить в пользу сдерживания западных стран.

Кроме того, озабоченность Израиля вызывает информация, что какая-то часть оружия уходит из Украины в Африку. Тель-Авиву важно проследить, чтобы это оружие не уходило куда не надо», — заключил Белов.

По словам заведующего кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, Израиль не мог не появиться на этой встрече, поскольку страна позиционирует себя как часть западного пространства, в том числе — политического. Однако участие Израиля непосредственно в урегулировании кризиса, полагает Демиденко, будет минимальным.

«Ожидания запада сводятся к системе ПРО «Железный купол». И главное направление информационной работы в отношении Израиля — убедить их предоставить эту систему Украине. Но они не будут этого делать, потому что это не их конфликт», — рассказал Демиденко «Газете.Ru».

«Участие Израиля в этой встрече, скорее всего, является символическим жестом, а не реальным политическим действием. Они будут высказывать поддержку и, грубо говоря, отыгрывать некую роль», — подытожил он.

Влияние на ход спецоперации

Германия не первая страна, огласившая планы о поставках на Украину систем ПВО. В середине марта стало известно, что США намерены поставить Украине системы ПВО производства СССР, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса», которые, по версии The Wall Street Journal, были тайно приобретены «десятилетия» назад для изучения технологических особенностей.

Ранее о готовности передать свой единственный ЗРК С-300 Украине сообщила Словакия. Однако затем министр обороны страны Ярослав Надь отметил, что альтернативы комплексу у Братиславы нет. По данным CNN, Словакия вела переговоры с США о передаче стране другой системы, в частности, Patriot.

По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений», военного эксперта Андрея Фролова, поставки ЗСУ «Гепард» кардинальным образом не изменят расстановку сил на поле боя.

«Гепард» может сбивать беспилотники, а также применяться по наземным целям. Калибр 35 мм неплох для этих целей. Но, в принципе, эта установка ничего не даст. Система старая, исключительно артиллерийская. Условный аналог нашей [российской] ЗСУ «Шилка», — объяснил Фролов.

Среди недостатков этой системы эксперт выделил архаичность, отсутствие опыта эксплуатации у ВСУ, а также недостаток боекомплектов.

«Поставки таких систем скорее напоминают моральное усиление, чем реальное военное. В нынешних условиях, с учетом российского уровня подготовки, эти установки мало что дадут ВСУ», — сообщил он.