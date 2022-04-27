Великобритания поставит ВСУ ракеты для самолетов без самолетов

Британия отправляет Украине ракеты Brimstone, которые предназначены для пусков со сверхзвукового штурмовика Tornado, но сами самолеты к ним не прилагаются. «Газета.Ru» разбиралась, как Киев может использовать такое вооружение.

Украина в ускоренном порядке получит от Великобритании сверхзвуковые ракеты Brimstone, заявил в парламенте замминистра обороны Джеймс Хиппи. «Я рад сообщить парламенту, что мы сможем предоставить ракеты Brimstone», – сообщил Хиппи. При этом ранее в Лондоне говорили, что поставки этих ракет Украине невозможны.

Хиппи сделал упор на создание новых ракет «специально для Украины», но их производство в самом Соединенном Королевстве уже прекращено, на выпуск новой партии в экспортном исполнении потребуется значительное время. Поэтому, вероятно, Киеву могут направить ракеты, находящиеся на складах.

Семейство ракет Brimstone (от английского – сера) находится на вооружении ВВС Великобритании с 2005 года. Это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса «воздух-земля». Ракета широко применялась во время боевых действиях в Афганистане и Ливии.

«Английский «Бримстон» — это авиационная ракета, предназначенная для установки на воздушной боевой машине, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса ВВС Александр Дробышевский. – Соответственно, нужен и носитель для нее, самолет или как минимум вертолет. Это существенный фактор при ее боевом применении.

Скажем, при пусках таких ракет со сверхзвукового штурмовика «Торнадо» дальность поражения составляет до 20 километров, в том числе из-за скорости самого носителя. С борта вертолета дальность полета этой ракеты снижается в два раза. Опять же, меняются характеристики преодоления систем ПВО и точность попадания».

В этой связи эксперт отметил, что неизвестно, каким образом будут использоваться «Бримстоны» на Украине.

«Даже если у ВСУ еще остался в каком-то количестве парк воздушных боевых машин, советских еще штурмовиков или истребителей, применить к ним британские ракеты затруднительно. Это касается и подвесных систем, и средств навигации и прицеливания. Теоретически можно и «корове седло подогнать», но это потребует времени на модернизацию. Ракету такого типа можно и с примитивной наземной установки запустить, но эффективность будет снижена в разы. Это какой-то очень специфический английский юмор. Лондон поставит ВСУ ракеты для самолетов без самих этих самолетов», – добавил Дробышевский.

Первые испытательные запуски ракет Brimstone проводились в 1999 году именно с наземной пусковой установки. Лишь через год испытания повторились уже с самолета Tornado GR4. Доводка ракеты продолжалась еще несколько лет, пока не началось производство управляемых ракет, которые были в итоге приняты на вооружение британских ВВС.

«В Ираке, где впервые применили Brimstone, выяснилось, что при поражении целей пилотов не устраивала лазерная система наведения, для которой требовались специально обученные люди, находящиеся на земле для подсветки лазером объекта атаки. В боевых условиях, при огневом противодействии противника, направить таких наводчиков в зону прямой видимости цели не всегда представлялось возможным», – рассказал Дробышевский.

В последующем, начиная с 2008 года, стала использоваться ракета Brimstone Dual-Mode, которая получила новую двухканальную головку самонаведения, способную использовать как пассивную лазерную систему, так и активную радиолокационную, работающую в миллиметровом диапазоне. Принцип «выстрелил и забыл» стал определяющим в ее использовании. Новая ракета Brimstone впервые была использована в Афганистане в 2009 году, а затем и во время операции западной коалиции в Ливии и Сирии.

«Интересно, что ракеты базовой модели с лазерной полуактивной головкой самонаведения практически не использовались, их запас в значительной степени сохранился. Возможно, их и отдадут Украине», – предположил Дробышевский.

Какие из ракет Brimstone Британия отправит сейчас Украине – это вопрос цены. По данным из открытых источников, переоборудование одного боеприпаса до современного уровня оценивается в 80 тыс. фунтов стерлингов. Плюс цена первоначальной ракеты комплекса, которая составляет 100 тыс. фунтов.

«Целесообразность многих видов поставляемых вооружений на Украину вызывает большие сомнения. Под гаубицы стандарта НАТО нужны соответствующие снаряды по калибру боеприпасов, которые нужны в большом количестве. Нужны патроны под определенный тип автоматов. То же самое с британскими ракетами, пусть и очень хорошими, но непригодными для применения без носителя. Не при помощи же кувалды и двух рельсов их запускать»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.