«Это просто чудо». Летчика Ярошенко обменяли на студента из США

Российский летчик Константин Ярошенко, с 2011 года отбывавший наказание за контрабанду наркотиков в тюрьме американского штата Коннектикут, возвращается в Россию. Москва и Вашингтон, наконец, смогли договориться об обмене: из России в США вернули студента Тревора Рида, напавшего на полицейских летом 2020-го. Российский Минюст просил вернуть летчика на родину еще в апреле 2019-го.

Российского летчика Константина Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Рауди Рида, сообщил российский МИД. Как заявляют в ведомстве, обмен состоялся 27 апреля.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — говорится в посте официального представителя МИД Марии Захаровой в Telegram.

Об обмене россиянина на американца также объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы выражаем глубокую признательность многим нашим союзникам и партнерам, которые помогали нам в этих усилиях», — говорится в распространенном комментарии Блинкена.

Супруга Ярошенко Виктория рассказала ТАСС, что уже едет встречать его в один из московских аэропортов. Его самолет должен приземлиться в российской столице около 17:00. «Через два часа будет в России. <...> Мне позвонили, сказали, что у меня есть полтора часа, чтобы собраться», — уточнила она.

Адвокат летчика Алексей Тарасов, отвечая на вопрос о том, может ли в данном случае идти речь о более широкой договоренности по обмену россиян на американцев, подчеркнул, что «каждый случай — это результат долгих процессов». «В данный момент я могу комментировать только ситуацию с Константином. Это очень долгие процессы. Это просто чудо», — констатировал он.

По словам юриста, финальные договоренности об обмене были достигнуты только на прошлой неделе. «Я был на связи с Константином на протяжении всего этого процесса, пока он не вылетел за пределы Соединенных Штатов. До последнего момента не было 100%-й уверенности, что это произойдет», — отметил Тарасов.

Дело Ярошенко

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году по обвинению в организации поставки наркотиков. Летчик утверждает, что подвергся пыткам в здании либерийского Агентства национальной безопасности.

«Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая», — рассказывал он.

Арест Ярошенко и других фигурантов дела был произведен в рамках расследования о наркоторговле, которое началось в 2007 году. В Африке дело вел старший следователь DEA Сэм Гей.

Этот случай стал первым в истории, когда американские спецслужбы захватили на территории третьей страны российского гражданина и тайно вывезли его в США.

«По прибытии на военную базу в США тоже меня агенты (антинаркотической спецслужбы) DEA немного побили. Несильно, конечно», — вспоминал Ярошенко.

В 2011-м суд в США приговорил его к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации наркоторговли. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину. В июне 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отклонил апелляцию стороны защиты.

Летчик отбывал срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. В США он неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья, проблемы с артериальным давлением и сильные зубные боли.

В 2017 году Ярошенко направил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о возвращении на родину.

Обращение россиянина передали в Белый дом через посольство России в Вашингтоне. В своем письме летчик заявил, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на гуманность. «Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия», — отмечал он.

В том же году с просьбой о помиловании Ярошенко к американскому лидеру обращалась также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В августе 2018 года состоялось первое за 8 лет свидание летчика с женой и дочерью. Родственники заявили, что состояние его здоровья резко ухудшилось, и он очень плохо выглядит.

В апреле 2019-го российский Минюст направил ходатайство о передаче летчика из США в Россию.

Кто такой Тревор Рид

Американец Тревор Рид был осужден в июле 2020 года по обвинению в нападении на полицейских. Головинский суд Москвы назначил студенту наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали выплатить потерпевшим компенсации морального вреда — по 100 тыс. рублей. Летом 2021 года Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Рид вину так и не признал и заявил, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Как установил суд, студент из США вступил в словесную перепалку с двумя женщинами, а когда на место прибыла полиция, проявил агрессию и оказал сопротивление. В полицейской машине задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование и ударил напарника.

Посол США Джон Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно заявляли о необходимости освободить американского подданного. Президент Джо Байден лично пообещал освободить осужденного. Сам Рид несколько раз объявлял голодовку в тюрьме. Адвокаты американца также сообщали, что у их подзащитного подозрение на туберкулез.