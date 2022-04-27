«Газпром» прекратил поставки в Болгарию и Польшу. ЕС готовит «скоординированный ответ»

«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран перейти на новую схему оплаты в рублях. В Евросоюзе обвинили Россию в использовании газа как «инструмента шантажа» и планируют нарастить закупки через готовые платить в российской валюте страны. По данным Bloomberg, специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа открыли десять компаний, а четыре импортера уже произвели платежи на предложенных Россией условиях.

Утром 27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа польской компании PGNiG и болгарской «Булгаргаз». Накануне истек дедлайн по оплате поставляемых энергоресурсов в рублях. И в Варшаве, и в Софии отказались расплачиваться с «Газпромом» по новой схеме.

«Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным Указом», — говорится в сообщении российской компании.

В «Газпроме» также напомнили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами.

В случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов поставки для транзита будут сокращены на этот объем, предупредил холдинг.

26 апреля Минэнерго Болгарии заявило, что «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» о полной остановке поставок. Комментируя отказ оплачивать счета в рублях, министр энергетики страны Александр Николов отмечал, что предложенная Россией схема влечет за собой значительные риски: ответственный за конвертацию платежей в рубли «Газпромбанк» может не выполнить условия.

Вечером в тот же день PGNiG подтвердила, что получила от «Газпрома» аналогичное предупреждение.

Как отреагировали в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение «Газпрома» «очередной попыткой» России использовать газ в качестве «инструмента шантажа». «Это неоправданно и неприемлемо. И это еще раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — подчеркнула она.

В Евросоюзе, по ее словам, были готовы к такому сценарию и работают над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни газохранилищ по всему ЕС.

«Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы намечаем наш скоординированный ответ ЕС. Мы также продолжим работу с международными партнерами для обеспечения альтернативных потоков газа. И я буду продолжать работать с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе», — пообещала фон дер Ляйен.

«Европейцы могут быть уверены, что мы едины и полностью солидарны с государствами-членами, которые столкнулись с этой новой проблемой. Европейцы могут рассчитывать на нашу полную поддержку», — подытожила глава ЕК.

Источник ТАСС в институтах ЕС в Брюсселе рассказал, что ЕС временно нарастит закупки газа из России через готовые платить в рублях страны.

«Сегодня состоялась экстренная встреча Координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке», — сообщил собеседник информагентства.

Польша и Болгария сейчас не испытывают дефицита газа и имеют техническую возможность получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и сжиженный природный газ, уточнил он.

Как реагировал рынок

После заявления «Газпрома» о прекращении поставок в Польшу и Болгарию спотовая цена газа в Европе при открытии торгов в среду подскочила на четверть — выше $1300/тыс. куб. м. Торги майским фьючерсом на TTF на бирже ICE Futures открылись на отметке $1375 за 1 тыс. кубометров (в момент закрытия биржи 26 апреля цена составляла $1089).

На старте торгов Мосбиржи рубль укрепился к доллару и евро. Американская валюта стоила 72,91 руб. (-61,25 коп. к уровню закрытия торгов во вторник), европейская — 76,605 руб. (-22,5 коп.).

На 13:50 мск курс доллара составлял 72,55 руб., курс евро — 75,86 руб.

Что заявляют в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что основанием для возобновления поставок газа из России станет лишь оплата газа в рублях. В Кремле также отказались считать прекращение поставок газа Польше и Болгарии шантажом и нарушением контракта.

«Это не шантаж (...) С таким определением мы категорически не согласны», — сказал журналистам Песков. «Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, Россия остается приверженной своим обязательствам по контракту», — добавил он.

Новый механизм оплаты, по словам пресс-секретаря, был необходим в связи с «теми беспрецедентными недружественными шагами, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас». «Это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Ни о каком шантаже здесь речи не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей», — подытожил представитель Кремля.

Кто принял условия РФ

Всего в списке импортеров газа из «недружественных» стран, в отношении которых введены новые правила оплаты, 21 компания. Четыре покупателя уже оплатили поставки рублями, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

По словам собеседника агентства, новые остановки поставок российского газа вряд ли произойдут раньше середины мая: следующие дедлайны по оплате наступят после 15 мая. Десять европейских компаний уже открыли счета в «Газпромбанке», утверждает источник.

Ранее ТАСС сообщил о согласии австрийской OMV вести расчеты в рублях, но канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал эту информацию «фейком».

Импортер российского газа в ФРГ, энергохолдинг Uniper, рассматривает возможность оплаты газа в российской валюте и обсуждает ее с властями Германии. Следующий платеж компания должна провести в конце мая.