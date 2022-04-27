«Мое обращение к Путину может показаться наивным». Боррель призвал реорганизовать отношения с Россией

Что написал Боррель

В публикации он отметил, что «два месяца войне против Украины не видно конца, а последние действия России даже указывают на усиление борьбы».

«Российское руководство должно остановить агрессию и пересмотреть избранный им неприемлемый путь: ради Украины, России, Европы и всего мира.»

Боррель также заявил, что предположения, которые выстраивались в начале российской спецоперации, «оказались явно неверными: украинское правительство рухнет, а российские войска быстро возьмут Киев и другие украинские города; что Европейский союз приложит все усилия, чтобы продемонстрировать решимость и ответить на эту агрессию; что «западный мир» будет разделен и не уверен в своей реакции; и что более широкое международное сообщество не осудит вторжение России».

Вместо этого, по мнению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, «украинское правительство сплотило весь народ в борьбе против вторжения и организовало ожесточенное сопротивление, поставив российские войска в значительные затруднения и отбив их наступление».

«Вопреки ожиданиям президента Путина эта война станет важной вехой в консолидации Украины как суверенного государства и в подтверждении ее идентичности, отделенной от России. Именно это я сильно почувствовал во время встречи с президентом Зеленским и украинским руководством в Киеве», — поделился Боррель.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что Брюссель быстро отреагировал, решительно поддержав украинское правительство. «ЕС ввел самые суровые санкции, которые когда-либо были введены, и продолжает расширять их масштабы и охват по мере того, как война продолжается. Союз оказывает обширную финансовую и гуманитарную помощь Украине и участвует в финансировании военной техники, предоставляемой государствами-членами. На сегодняшний день страны ЕС приняли около 5 млн беженцев и будут держать свои границы открытыми для всех, кто спасается бегством от конфликта. Мы повышаем нашу устойчивость и избавляемся от зависимости от энергии гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить раньше.

ЕС укрепил себя как международный игрок, и можно даже говорить о рождении геополитического союза.

ЕС вместе с США, Великобританией, Канадой, Японией и другими единомышленниками и союзниками выступили за международную защиту Украины. Реагирование координировалось с первого дня и даже раньше, поскольку информация передавалась беспрецедентным образом, чтобы обеспечить осведомленность и готовность. Мы предоставили множество предупреждений о том, каким будет наш ответ, чтобы воспрепятствовать российскому вторжению, и существенно ответили на российские требования безопасности, надеясь, что последуют настоящие переговоры.

Успокаивая ближайших к конфликту союзников превентивным развертыванием, благоразумная — и в то же время твердая — реакция НАТО дает четкий сигнал: Североатлантический союз не дрогнет, защищаясь, но не питает никаких наступательных намерений в отношении России.

Наконец, международное сообщество — в частности, три раза через Генеральную Ассамблею ООН — направило четкие сигналы, отвергая вторжение, которое противоречит основным принципам международного сосуществования, отраженным в самом Уставе ООН: равный суверенитет государств, мирное решение конфликтов и запрет на применение силы в международных отношениях. Большинство государств из всех регионов мира знают, что на карту поставлена, по сути, защита более слабых государств от более могущественных, которые могут на них охотиться. Основные принципы нашего международного порядка, которые Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязательно подчеркнет во время визита в Россию и Украину на этой неделе», — пояснил Боррель.

Он также отметил, что «защищать Украину от российского вторжения — значит отвергать закон джунглей, представление о том, что «сильный прав».

Боррель также назвал конфликт России и Украины «решением одного человека» и добавил, что «если война началась с личного решения, она могла так же и закончиться».

«Вопрос в том, когда российский президент смирится с тем, что продолжение избранного им военного пути принесет больше вреда, чем пользы его стране или его собственной политической роли. Необходимо учитывать три фактора: влияние войны на население России, судьбу войны и давление со стороны международного сообщества. До сих пор опросы, поступающие из России, показывают значительную поддержку войны, а точнее «специальной военной операции», как ее окрестило российское руководство. Однако эта поддержка опирается на ложную информацию. Если бы русское население знало, что происходит, оно бы не поддерживало этот ужасный конфликт», — считает Жозеп Боррель.

До сих пор военная деятельность не благоприятствовала России, несмотря на ее подавляющую военную мощь по сравнению с Украиной, указал глава европейской дипломатии.

«Призраки старой холодной войны достаются из шкафа. Вину за угрозы продовольственных кризисов перекладывают на санкции, введенные ЕС и союзниками», — подчеркнул Боррель.

Допущение такой агрессии приведет к опасному миру, в котором страны с более сильными вооруженными силами будут навязывать свою волю другим, а международные правила будут безнаказанно игнорироваться.

Это не тот международный порядок, который Европейский союз и многие другие пытались построить в последние десятилетия.

Глобальные вызовы, такие как изменение климата, экономическое развитие, борьба с пандемиями или поддержание международного мира и безопасности, можно решить только совместными усилиями. Вот почему мы будем продолжать защищать многосторонний порядок, основанный на общих целях и международном праве. Нельзя мириться с нарушением основных принципов этого международного порядка, как это только что сделала Россия», — считает глава дипломатии ЕС.

Он также напомнил, что Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и всегда заявлял о своей приверженности защите суверенитета стран и нерушимости границ. «Принимая во внимание его важные экономические отношения с ЕС, а также с Украиной, было бы логично, чтобы Китай использовал свои хорошие отношения с Россией, чтобы помочь президенту Путину выйти на путь закона и мира. К сожалению, на данный момент мы не видим никаких признаков того, что это происходит», — написал Боррель.

По его мнению, Брюсселю в будущем надо найти способы реорганизовать отношения между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, обеспечивающих мирное сосуществование. «Снова взяться за руки. Безусловно, это будет очень трудный и длительный процесс. Российское руководство должно сначала понять, что его собственная безопасность не может и не будет обеспечиваться за счет более широкой европейской безопасности и безопасности ее соседей.»

ЕС, США и НАТО осторожно ответили на предложенные Россией договоры и письма. С нашей стороны посыл был четким: мы готовы обсуждать все аспекты безопасности, включая российские ссылки на «неделимость» безопасности.

Боррель при этом отметил, что «сначала нужно остановить агрессию».

В заключение глава европейской дипломатии призвал российское руководство «прекратить агрессию, оставить демонов прошлого позади, остановить кровопролитие и разрушение, принять будущее, в котором преобладают разум и закон». Жозеп Боррель рассказал, на встрече с Путиным в Москве канцлер Австрии Карл Нехаммер получил ответ о нежелании завершать спецоперацию.

«В этом контексте и видя, к чему предприняло российское руководство и его вооруженные силы в последние недели, мое обращение к президенту Путину может кому-то показаться наивным. Однако мы должны продолжать попытки найти дипломатическое решение, чтобы как можно скорее остановить страдания и агрессию. Реальный вопрос заключается в том, какую цену нужно будет заплатить прежде, чем это будет достигнуто. До тех пор Европейский Союз и его партнеры будут продолжать полностью поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу», — заключил он.

Гарантии безопасности

Как отмечает ТАСС, Евросоюз не принимал участия в переговорах о европейской безопасности, которые Россия провела в январе с США и НАТО. Москва направила письма и предложения о выработке нового договора о европейской безопасности всем странам ЕС и Североатлантического альянса.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения России. Как заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения о гарантиях безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.