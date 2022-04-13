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Бизнес

«Нанести ущерб России, но не самим себе». Австрийский канцлер — о санкциях ЕС

Карл Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия против эмбарго на российский газ

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

РИА «Новости»
После визита в Москву канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что некоторые страны ЕС выступают против эмбарго на газ из России. Он указал на необходимость «подумать, как ввести санкции разумнее, как можно нанести ущерб РФ, но не самим себе». Отказ от российского газа на данный момент невозможен, добавил политик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Австрия — не единственная страна Евросоюза, выступающая против эмбарго на российский газ, схожую точку зрения выражают Германия, Венгрия и ряд других государств-членов ЕС. Об этом в среду, 13 апреля, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС.

С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России.

Но санкции должны наносить удар по России в большей степени, чем по ЕС», — отметил он в интервью телеканалу CNN.

Нехаммер сообщил, что ЕС намерен вводить дальнейшие рестрикции в отношении РФ, но «будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому Евросоюзу, и особенно это касается возможного введения эмбарго на поставку российских нефти и газа».

Отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, добавил канцлер Австрии.

«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот процесс требует времени», — пояснил он.

Нейтральный статус Австрии

Кроме того, Нехаммер указал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».

11 апреля в Ново-Огарево прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и австрийского канцлера. Это был первый контакт руководителей двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце 2021 года.

Кроме того, канцлер Австрии стал первым лидером входящей в ЕС страны, который нанес визит в Россию с начала специальной военной операции на Украине.

США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ранее ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России, как утверждает глава МИД Великобритании Лиз Трасс, оказались заморожены.

В частности, пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ включил в себя запрет на импорт угля, закрытие портов для судов РФ, ограничение участия российских компаний в государственных закупках ЕС, расширение «черного списка», а также запрет грузоперевозок машинами, зарегистрированными в России и Белоруссии.

Соединенные Штаты, в свою очередь, ввели полные блокирующие санкции в отношении еще двух российских банков и запрет на новые инвестиции в экономику России. Рестрикции также затрагивают дочерей Путина и членов семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В марте значительно возросла обеспокоенность санкциями Запада в отношении РФ: они беспокоят почти половину россиян, свидетельствуют данные опросов. Две трети респондентов считают, что санкции напрямую влияют на широкие слои населения. Около трети отмечают, что санкции уже создали проблемы для них лично и их семьи.

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