Возвращение дипломатов, новое оружие. Итоги визита Блинкена и Остина на Украину

Вашингтон выделит дополнительную военную помощь и вернет дипломатов на Украину, американский лидер Джозеф Байден выдвинет кандидата на должность посла в стране. Эти и другие шаги госсекретарь и министр обороны США обсудили на встрече с президентом Украины в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин накануне посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. О деталях их переговоров в понедельник, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Вернуть дипломатов

Приезд Блинкена и Остина на Украину — первый визит высокопоставленных американских чиновников в эту страну с начала «специальной военной операции РФ», отмечает РБК.

В ходе встречи с Зеленским министр обороны и госсекретарь США пообещали, в частности, вернуть на Украину дипломатов.

Ожидается, что на этой неделе американские дипломаты возобновят «однодневные поездки» во Львов из Польши. Кроме того, в Вашингтоне планируют вернуть дипломатическую миссию в Киев.

«Нельзя заменить это взаимодействие лицом к лицу, и, конечно, в возвращении в страну есть символизм», — отметил глава Госдепа.

Основная часть дипломатического корпуса США на Украине пока работает с территории Польши. Кроме того, Соединенные Штаты временно перевели свое посольство из Киева во Львов.

По данным Reuters, уже в понедельник американский лидер Джо Байден выдвинет посла США в Словакии Бриджет Бринк на пост главы дипмиссии на Украине.

О выборе ее кандидатуры ранее сообщили CNN и Bloomberg. Должность посла оставалась свободна с мая 2019 года, интересы США на Украине представляет временный поверенный.

Предоставить военную помощь

Кроме того, Зеленскому пообещали выделить еще более $322 млн на оборону. Как указали Блинкен и Остин, речь идет о финансировании Украины и еще 15 европейских стран, общая сумма составит $713 млн, передает Assoiated Press.

Напомним, 13 апреля Байден объявил о выделении Киеву военной помощи еще на $800 млн — в виде оружия и боеприпасов. Сообщалось, что в новый пакет войдут тактические беспилотники, гаубицы и артиллерийские снаряды для них.

По данным Пентагона, в течение двух месяцев Вашингтон выделил Киеву помощь в области безопасности на сумму около $3,4 млрд. Она включает в себя свыше 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, более 5,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, свыше 14 тыс. «иных противотанковых систем».

В свою очередь, Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие — об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«$800 млн, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — цитирует его ТАСС.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, после чего США, ЕС, Великобритания и ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций в отношении Москвы. Рестрикции включают в себя масштабные ограничения финансовой системы РФ (включая ЦБ и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей и членов их семей.