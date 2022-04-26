«Там ситуация сложная и трагическая». Путин — о действиях российских военных в Мариуполе

26 апреля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Российский лидер отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Он также утверждает, что РФ имела право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь. По его словам, специальная военная операция началась «в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Встреча российского президента с генсеком ООН продолжалась около часа, она частично прошла в формате один на один, сообщил во вторник заместитель представителя Гутерриша Фархан Хак. Пресс-служба главы российского государства опубликовала стенограмму беседы.

Что сказал Путин

«Уважаемый господин Генеральный секретарь! Я очень рад Вас видеть. Россия как одна из стран – основоположников Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала эту универсальную организацию. Мы считаем, что она является не просто универсальной, а уникальной в своем роде: другой такой организации в международном сообществе нет.

И мы всячески поддерживаем принципы, на которых она основана, намерены это делать в будущем.»

В документе, опубликованном по итогам встречи, также сказано, что российская сторона «с удивлением смотрит на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключительным или претендует на исключительные права, потому что в Уставе Организации Объединенных Наций значится, что все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. Я думаю, что это сродни тому, что у нас написано и значится в Библии: там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом. Поэтому очень странно звучат идеи о том, что кто-то претендует на какую-то исключительность».

По словам Путина, Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР с целью прекращения геноцида людей в Донбассе.

«После того, как власти Киева фактически публично, устами первых лиц государства, заявили, что они не намерены выполнять Минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — цитирует его ТАСС.

Путин не согласился со словами Гутерриша о «вторжении» РФ на Украину.

Он также указал, что у России было право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и оказать им военную помощь. Российский лидер напомнил о решении Международного суда ООН по Косово. В нем было сказано, что при реализации права на самоопределение государство не обязано обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны, на территории которого они располагались ранее. По аналогии с этим и республики Донбасса могли объявить о своем суверенитете, «потому что прецедент создан», а Россия могла их признать, отметил президент РФ.

«Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе в отношении Косова. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции.

И мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 раздела VII Устава ООН», — утверждает Путин.

Москва не отказывается вести переговоры с Киевом и рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке, добавил он. «Несмотря на то, что идет военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренностей и на дипломатическом треке — мы ведем переговоры, не отказываемся от них», — пояснил российский президент.

Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на уровне глав государств, но без договоренностей по безопасности решений не достичь, констатировал он.

Путин также заявил, что на переговорах в Стамбуле «удалось добиться достаточно серьезного прорыва», но после достижения определенных договоренностей, при перспективах продолжения диалога, Россия, по словам Путин, » столкнулась с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения».

И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась», — сказал он.

Минские договоренности были попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением, добавил Путин, напомнив, что «после очередной неудачной попытки киевских властей решить эту проблему военным путем мы вышли на подписание соглашений в Минске».

«Это попытка мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но, к сожалению для нас, в течение восьми лет люди, которые там проживают, оказались в блокаде — и власти в Киеве публично объявили о том, что они организуют блокаду этой территории, не постеснялись этого, так и сказали, что это блокада, хотя первоначально отказывались от этого, и они продолжали военное давление», — отметил глава государства.

По его словам, проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года.

«Я знаю ваши озабоченности в связи с проведением Россией военной операции в Донбассе, на Украине. Хотел бы только отметить в этой связи, что вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году. Можно называть это как угодно, иметь какие угодно пристрастия к тем, кто это делал, но это действительно неконституционный переворот», — сказал Путин.

Он добавил, что РФ готова дать представителям ООН и Красного креста возможность ознакомиться с условиями содержания пленных украинцев. «Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Красного креста, представителям ООН, как они содержатся, где, как оказывается помощь раненым, — пожалуйста, мы готовы», — рассказал президент России, отметив, что «это самое простое решение этого непростого, на первый взгляд, вопроса».

Как заявил Путин, боевые действия в Мариуполе не ведутся. «Там ситуация сложная и трагическая, но она простая на самом деле: там нет боевых действий, они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», — отметил президент РФ.

По его словам, часть украинских военнослужащих сдались. «В плен сдались почти 1,3 тыс. человек, а на самом деле еще больше. Есть и люди пострадавшие, раненые, они находятся в абсолютно нормальных условиях, раненым оказывается квалифицированная, полноценная медицинская помощь нашими врачами», — рассказал он.

Путин заявил, что украинские военные обязаны выпустить гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если они там действительно есть. Он утверждает, что «завод «Азовсталь» полностью изолирован и там не ведутся боевые действия».

«Да, мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что можно сделать, — это выпустить этих людей, чего же проще!» — подчеркнул российский лидер.

Что сказал Гутерриш

ООН вместе с Международным комитетом Красного Креста (МККК) готова гарантировать эвакуацию из Мариуполя гражданских лиц в тех направлениях, которые они выберут сами, заявил в свою очередь Гутерриш.

«Что касается Мариуполя, то очень большая площадь уничтожена, но многие люди остаются там в трудной ситуации. Они хотят уехать из города. Кто-то хочет уехать в РФ, кто-то — на территорию, подконтрольную украинским властям. Вместе с МККК мы будем готовы использовать все наши ресурсы, чтобы работать сообща с властями России и Украины, чтобы создать эту возможность, гарантировать эвакуацию этих лиц. Это будет более долгий процесс, нам нужно установить специфические формы сотрудничества, но мы заинтересованы в этом», — сказал он.

Кроме того, генсек ООН повторил предложение о создании Контактной группы ООН, России и Украины по организации гуманитарных коридоров.

«Мы сталкиваемся с рядом ситуаций, когда Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора. Ситуация такова, что это не выполняется на практике. Поэтому мы предлагаем создать гуманитарную Контактную группу, в которой ООН, Россия и Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны, чтобы ни у кого не было предлогов избегать создание этих коридоров», — отметил Гутерриш.

После визита в Москву генсек ООН полетит на Украину, где проведет рабочую встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским. Он также встретится с сотрудниками ООН, работающими на Украине, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению страны.

Гутерриш ранее назвал конфликт на Украине «тихой атакой» на развивающиеся страны, которая «грозит нищетой более одной пятой человечества».

Добавим, что сегодня, 26 апреля, Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой в течение 10 дней созывается заседание Генассамблеи по вопросу, на которое наложит вето любой постоянный член Совбеза ООН. Заседание будет созвано в том случае, если Генассамблея не проводит спецсессию по тому же вопросу.

Генассамблея ООН может принять свой документ, но не в состоянии оспорить вето. Резолюции этого органа, в отличие от решений Совбеза, не носят обязательного характера.

В соответствии с документом Совбез ООН должен будет направлять в Генассамблею отчет о применении вето за 72 часа до ее предполагаемого заседания. Пункт «применение вето» должен быть внесен в повестку 77-й сессии Генассамблеи.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить Россию из состава Совбеза ООН, в котором Москва обладает правом вето как постоянный член организации. Именно это обстоятельство, в частности, не позволяет направить на Украину миротворческие силы ООН — такое предложение поступало от депутатов Верховной рады.

«ООН действительно может разве что принимать резолюции и вырабатывать решения гуманитарных вопросов. Но выступить в роли реального миротворца, чтобы напрямую повлиять на ситуацию, к сожалению, не может. И в этом смысле Зеленский прав — действующий миропорядок оказался неэффективным и бессильным в условиях, когда дипломатические и политические меры были недостаточными для решения острого кризиса в Европе», — пояснил «Газете.Ru» политолог Григорий Александров.

По данным ООН на 25 апреля, из Украины с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию, уехали более 5,2 млн человек (12,3 млн покинули свои дома). Потери среди мирного населения составили: 2 729 убитых (в том числе 201 ребенок), 3 111 раненых (среди них — 299 детей).