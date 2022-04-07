Российские картины застряли в Финляндии. МИД России вызвал финского посла

Дорожный знак «Стоп-контроль» у здания Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.

МИД России передал решительный протест финскому послу Антти Хелантеря из-за того, что Финляндия не выпускает культурные ценности России, ссылаясь на санкции ЕС. Картины выставлялись в зарубежных музеях и после начала конфликта на Украине застряли на российско-финской границе. МИД РФ отметил, что одолжившие экспонаты страны дали России государственные гарантии их неприкосновенности. В Хельсинки в ответ выразили надежду, что вопрос с возвращением картин будет решен быстро.

Российский МИД уточнил, что застрявшие в Финляндии культурные ценности вывозили из России для выставок в Италии и Японии. Арест культурного достояния противоречит международным гарантиям. Когда страна временно отдает за рубеж вещи из музейного фонда, принимающее государство на уровне правительства гарантирует их сохранность и возврат.

«Происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — подчеркнул МИД.

Как отмечает министерство, финны мотивируют свою позицию новыми санкциями ЕС против России.

В Москве ждут, что музейные ценности скоро вернутся на родину. «До принятия такого решения на финской стороне лежит полная ответственность за хранение этих произведений искусства. Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе не получится», — пригрозил МИД.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто после протеста российской стороны выступил за возвращение задержанных культурных ценностей. Он выразил надежду, что этот вопрос будет решен быстро

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 4 апреля заявил, что проблема связана с новыми бюрократическими процедурами, которые возникли из-за санкций.

«Машины задержаны [на границе в Финляндии] в связи с необходимостью [проведения] ряда дополнительных бюрократических процедур, вызванных тем, что изменились правила в связи с санкциями. Все наши коллеги за рубежом работают над тем, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее и все вернулось как можно быстрее на родину», — сказал он.

Швыдкой заверил, что все экспонаты в безопасности, как только бюрократия закончится, их вернут России. Решением ситуации занимаются Министерство культуры, зарубежные российские учреждения и директора музеев, картины из собраний которых не могут пересечь границу.

В Эрмитаже (чьи картины, по информации некоторых источников, есть среди задержанных экспонатов) журналистам сообщили, что сложности связаны с логистикой, а не санкциями. «Подробности перемещения экспонатов не сообщаются с целью обеспечения их безопасности», — сказали «Интерфаксу» в музее.

Блудные картины

Таможня Финляндии передала, что в период со 2 по 4 апреля задержала на пропускном пункте под названием Ваалимаа три партии товаров, попадающих под санкции ЕС. Среди них оказались произведения искусства, «картины и скульптуры», которые «были на выставках». Таможня подтвердила, что экспонаты везли из Италии и Японии через Финляндию в Россию.

«Подозревается серьезное нарушение нормативных требований, подпадающее под уголовное преступление. <...> Таможня конфисковала товар», — говорилось в сообщении.

Таможня указала, что в санкционном списке ЕС есть раздел о произведениях искусства. Финская сторона ведет расследование, обещает закончить его как можно быстрее.

Брат одного из водителей, который вез задержанные экспонаты, Анатолий Огурцов 3 апреля рассказал, что финские пограничники остановили картины из Эрмитажа. По его словам, перевозивших их водителей несколько часов не выпускали из машин.

Правда, в противоречие официальным данным, Огурцов указал, что задержанные картины были во Франции, откуда их привезли самолетом в Финляндию, а дальше машинами послали в Россию.

«[На финской границе в Ваалимаа] попросили сесть в машину и назад отправиться в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом», — пояснял Огурцов.

«Фонтанка» писала, что на границе застряли картины, которые возвращались с выставки в Италии. Кроме полотен собрания Эрмитажа там могут быть экспонаты из музеев-заповедников «Павловск», «Царское Село», «Гатчина» и других, отмечала газета.

«Октагон.Северо-Запад» со ссылкой на источники в Минкульте РФ сообщил, что финские пограничники перепутали картины. Они думали, что в арестованных грузовиках находятся полотна из коллекции братьев Морозовых с выставки в фонде Louis Vuitton в Париже. Но вместо этого в машинах были произведения из Пушкинского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и дворцов Санкт-Петербурга с выставки в итальянском Милане.

По информации источников, в Хельсинки остаются полотна Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса, Репина, Коровина, Серова, Малевича и других художников — всего более 200 произведений искусства.

Выпустить нельзя задержать

Париж 12 марта объявил, что пока не может вернуть взятые у России картины. Сейчас их нельзя транспортировать в оптимальных условиях безопасности.

С сентября прошлого года в Париже находится коллекция из 200 произведений искусства, в том числе картины Моне, Сезанна, Ван Гога и Пикассо. До того как они были выставлены во французской столице, их мало кто видел за пределами России. Французское издание Slate пишет, что собрание может стоить почти 2 млрд долларов. Предисловие к каталогу для выставки написал президент РФ Владимир Путин.

«Франция обязана вернуть эти картины, но она также обязана вернуть их в идеальном состоянии сохранности», — отметил юрист, специализирующийся на рынке искусства, Оливье Фурноль.

Теперь Франции нужно найти не только надежный транспорт, но и страховые компании, которые согласятся покрыть риск, связанный с доставкой в Россию. По мнению Slate, коллекцию вряд ли конфискуют на фоне антироссийских настроений. Во Франции есть закон, защищающий иностранное искусство в стране, и был выпущен дополнительный указ конкретно насчет этой выставки.

Кроме того, пишет Slate, юристы в области искусства отмечают, что изъятие картин мало повлияет на экономику России, но окажет огромное влияние на доверие других иностранных музеев к Фракции. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в это время в России находятся во временной аренде произведения из Лувра, которые Франция уже попросила обратно.