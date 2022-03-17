«Теперь нечего бояться». Путин посоветовал бизнесменам активнее работать в Крыму

Президент России Владимир Путин отметил, что после волны новых санкций российским бизнесменам теперь «нечего бояться» в Крыму. На полуострове, в том числе, смогут заработать банки, которые раньше не открывались там из-за опасений попасть под западные ограничения. Путин пообещал, что государство поддержит расширение отечественного бизнеса в Крыму и Севастополе.

Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На встрече он признал, что введенные против РФ санкции создадут много трудностей.

«Я уже говорил, что введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают – они открывают для нас новые возможности», — сказал Путин.

Президент отметил, что, в частности сейчас есть все условия для прихода в Крым и Севастополь крупных бизнес-игроков, которые ранее опасались действовать в этом регионе. «Теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые «ниши» рынка», — указал Путин.

Он уточнил, что так в Крыму должен начать работать «как можно быстрее и шире» «Промсвязьбанк». Он уже присутствует на полуострове, но теперь пора «запустить перспективные «продуктовые линейки», кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли, открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную сеть».

Со стороны государства Путин пообещал поддержать активность отечественного бизнеса в регионе. В том числе, за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг.

Как уточнил Путин, до 2025 года на программу развития Крыма и Севастополя заложено более 1,3 трлн рублей. Запланировано возвести более тысячи объектов. Половина из них уже готова. «Все эти объекты уже работают в интересах крымчан и севастопольцев», — отметил президент.

По его мнению, прошедшие годы и происходящее сегодня ясно доказывает, что жители Крыма и Севастополя не зря выбрали быть вместе с Россией и не подержали «государственный переворот в Киеве». Этот выбор был «правильным и своевременным».

«Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и все становится сразу ясно», — считает Путин.

Во время совещания он детально остановился на развитии региона после присоединения к России. За прошедшее время приоритет был отдан модернизации и развитию транспортной инфраструктуры. Построен аэропорт в Симферополе, открыто автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту, на стадии полного завершения автомагистраль «Таврида».

«Более надежным, устойчивым стало энергоснабжение региона, прежде всего благодаря вводу новых генерирующих мощностей, созданию энергомоста, замене устаревших региональных сетей. Это позволило снять такую острую проблему, как длительное отключение электроэнергии в жилых кварталах и на производствах», — добавил Путин.

Постепенно решается вопрос обеспечения Крыма и Севастополя пресной водой. После 2014 года здесь начали бурить артезианские скважины и перебрасывать воду из водохранилищ в горной части полуострова, строить дополнительные водозаборы. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Как отметил Путин, последнее было большой проблемой, потому что украинские власти не занимались ремонтом «десятилетиями».

Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений. Путин назвал это также «огромной проблемой», которая «требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений».

«Хочу особо подчеркнуть: по всем инфраструктурным проектам – там, где это возможно – нужно, конечно, ускорять работу», — указал Путин.

Поскольку в регионе еще много что надо сделать, Путин предложил продлить действие государственной программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2027 года. «У нас планка была 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027-го с перспективой до 2030-го – разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объемы софинансирования», — считает Путин.

Он отметил, что в регионе нужно развивать и «комфортную среду для жизни». Это значит, обустраивать пляжи и парки, дворы и площади. При этом необходимо учитывать мнение местных жителей. Также нужно уделить внимание капитальному и текущему ремонту автодорог регионального и местного значения. Президент указал, что в этой области есть улучшения. «Выделяемые ресурсы осваиваются теперь значительно лучше, чем в предыдущие годы, эффективно деньги расходуются», — сообщил Путин.