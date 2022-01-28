«Мы живем в другом мире, и в нем надо выжить»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью ведущим российским СМИ. Он прокомментировал новые вызовы, с которыми столкнулась страна, а также указал на главную проблему — бедность и низкие доходы граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бедность и низкие доходы — ключевая проблема России, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью федеральным СМИ. Его слова в пятницу, 28 января, приводит РИА «Новости».

«Я согласен с президентом… Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — сказал Медведев, отметив, что она не единственная.

«Действительно, проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики — все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — констатировал зампред Совбеза.

О пытках в колонии

Уголовные дела по факту пыток в местах лишения свободы должны быть доведены до конца, а сами колонии и СИЗО нужно делать более современными, заявил замглавы СБ.

«Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел, я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, привлечены к уголовной ответственности. Там просто другого быть не должно», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что в деятельности любых ведомств, в том числе и силовых, бывают злоупотребления, «в такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе и по этим злоупотреблениям в системе ФСИН».

Он отметил, что относительно недавно проводил совещание по ситуации в пенитенциарной системе. По словам зампреда Совбеза, эта система «должна меняться, она должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими, это совершенно очевидно».

«Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма — это всегда кара. Это вопрос еще и финансов, потому что нужно выделить большие деньги, например, на то, чтобы изоляторы временного содержания, следственные изоляторы или колонии перестроить по современному образцу. Но этим нужно обязательно заниматься», — указал Медведев.

О пандемии

Замглавы СБ убежден в том, что ни одно государство не в состоянии справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку. По его словам, бесполезно закрывать границы, так как решить проблему можно, только объединив усилия.

«Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия — это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что очень важно развивать международное сотрудничество в этой сфере, а не закрываться друг от друга. «Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом «омикрон»: казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы лечения, и коммуникации, и всего остального, а появился «омикрон», и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения», — заявил политик.

Медведев отметил, что хотя летальность от этой разновидности коронавируса меньше, но огромное количество людей продолжают болеть и всем им нужно оказывать медицинскую помощь. «Это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга», — добавил он.

По его словам, за время пандемии в России «происходила подстройка всей системы кризисного реагирования».

«Мне представляется, за прошлый год эта система была выстроена уже в полном объеме. Мы научились работать в этих условиях, научились оказывать медицинскую помощь, развернули необходимую сеть стационаров, создали и начали активно применять наши вакцины. Ну и, наконец, просто научились жить в этих условиях лучше, чем, например, в 2020 году, включая и вопросы волонтерства, и многое другое», — подчеркнул Медведев, назвав такую подстройку важным уроком, который извлекла страна. Он уточнил, что «мы развивались, не просто были сплошные тяжелые и негативные события».

Личные же уроки пандемии для Медведева заключаются в том, что «нужно помогать друг другу, нужно стараться и советом, и, по возможности, другими способами помогать близким, помогать другим людям, развивать те же формы волонтерской помощи». Все эти формы социального взаимодействия оказались востребованными и актуальными.

«Мы просто живем в другом мире, и к этому миру надо приспособиться, в этом мире надо выжить, и в этом мире нужно стараться сделать все, чтобы развивалась страна, чтобы люди лучше жили, чтобы доходы выше становились, чтобы медицинская помощь была качественной. Вот такие достаточно немудреные уроки», — цитирует его ТАСС.

Медведев считает бессмысленным объявлять в России локдаун в нынешних условиях распространения коронавируса.

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов», — сказал он. «Можно представить себе идеальную модель, как, наверное, в некоторых государствах себе рисуют: если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер, потому что вирус живет только в человеческой среде. Но это сделать в принципе невозможно. Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам», — пояснил зампред СБ.

Он также выступил за создание пула стран — производителей вакцин. «Я считаю абсолютно необходимым взаимное признание вакцин. Я даже обострю свою мысль. Я считаю, что любая страна, которая производит вакцину, пусть она и не очень сильная, пусть она не дает высокоэффективной защиты, имеет право получить регистрацию в ВОЗ», — сказал Медведев. По его мнению, «необходимо создать этот пул стран, вакцины которых взаимно признаны». «И тогда люди могут свободно перемещаться, особенно в условиях таких штаммов, которые сейчас развиваются», — пояснил политик.

Низкие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны в том числе с тем, что после 1990-х годов у целого поколения сложилось неправильное отношение к прививкам, полагает замглавы СБ.

Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин, процесс одобрения находится на стадии клинических испытаний, сообщил Медведев.

«Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна», — пояснил он, добавив, что нужна соответствующая заявка. «И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма», — проинформировал зампред Совбеза.

Медведев признался, что хотел бы, чтобы в 2022 году удалось справиться с пандемией.

«Во-первых, чтобы мы за счет нашей общей работы, помощи друг другу все-таки справились, если не полностью, то в значительной степени, с пандемией. Чтобы было меньшее количество заболевших и, к сожалению, ушедших из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего», — сказал он.

Медведев также призвал не гадать, как возник коронавирус, и выразил надежду на то, что несмотря на значительные дискуссии вокруг темы прививок, большинство людей в России придет к выводу, что вакцинация необходима, особенно в условиях появления новых штаммов.

О гарантиях безопасности

Еще одним желаемым результатом 2022 года он назвал ослабление международной напряженности, «потому что она действительно зашкаливает». «Это всем мешает — и нашей стране мешает, и международному развитию мешает. Это действительно очень важно, чтобы были достигнуты стратегические соглашения, в том числе по гарантиям безопасности», — отметил Медведев.

По его оценкам, беспрецедентное нагнетание международной напряженности можно объяснить амбициями отдельных политиков.

«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей, и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в мире нарастает агрессивная риторика, хотя, казалось бы, все понимают, что необходимо объединять усилия против общечеловеческих вызовов. «Что же касается того, как нам жить в этих новых условиях, то жить нужно в согласии, стараться договариваться по самым разным вопросам», — добавил политик, уточнив, что это касается не только международных отношений, но и внутренних вопросов.