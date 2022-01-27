«Войны никто не ищет». Главное из интервью Медведева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал интервью ведущим российским СМИ. Во время разговора были затронуты экономические санкции, которыми Запад угрожает России, обострение ситуации на Украине, а также отношения с США. «Газета.Ru» собрала основные высказывания бывшего президента.

Экономические санкции против России

Медведев заявил, что Россию не стоит в очередной раз пугать «адскими» санкциями.

«Это все не сработает. И более того, люди, которые об этом говорят, я абсолютно уверен, и сами-то в это не очень верят. Но это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», – уверен политик.

Он напомнил, что против России постоянно кто-то вводит санкции или ужесточает их. Медведев отметил, что имеет в виду не только период российской истории, но и советское время:

«В отношении Советского Союза, а это наша Родина, санкции вводились как минимум раз десять, по разным причинам. В том числе, кстати, в отношении газопровода известного – Уренгой – Помары – Ужгород и так далее. То есть это все не новое».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти США введут такие ограничения, о которых Россия даже не задумывалась. Такие меры будут приняты в случае эскалации ситуации на Украине. По его словам, Россию настигнет «катастрофа». В частности, российские банки якобы не смогут проводить операции с долларом. Глава Белого дома оговорился, что такие санкции могут негативно сказаться и на экономике США.

Медведев при ответе на вопрос о том, справится ли Россия без доллара, ответил, что Москва в таком случае выберет другие валюты: «Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервная валюта».

Он подчеркнул, что как американские, так и европейские власти понимают, что Россия пойдет именно на такой шаг. «Кому это выгодно – это вопрос вкуса», – добавил зампред Совбеза России.

Вместе с тем он рассказал, что Россия уже постепенно сокращает долю доллара в общем объеме валютной корзине и системе резервов. Пока она равна 20%, как у юаня.

Конвертируемость рубля будет обеспечиваться за счет продажи российских нефтегазовых продуктов. «Эта конвертируемость ведь связана прежде всего с торговлей. Если наши товары, нефть, газ покупают – а их все равно будут покупать, – то и конвертируемость обеспечивается», – констатировал Медведев.

«Северный поток – 2» отвечает интересам Европы»

Зампред Совбеза России заявил, что «на 100% уверен, что он [«Северный поток – 2»] будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес». При этом он отметил, что это его личное мнение и он может ошибаться.

«Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!» – подчеркнул Медведев.

Европейским странам выгодно, чтобы проект заработал уже в ближайшее время. Медведев предложил политикам, которые «назло русским» хотят блокировать газопровод, спросить у налогоплательщиков, готовы ли те платить огромные суммы за газ.

«С точки зрения экономической логики, интересов собственных граждан, избирателей тех же самых в Германии и других странах это нужно сделать как можно скорее», – добавил Медведев, говоря о запуске «Северного потока – 2».

Но в то же время он не смог предположить, когда это будет сделано: «Я не знаю. Там всяких умников хватает, палок в колеса можно много разных вставить, тоже правда. Я же не говорю, что они обязательно это сделают к такому-то числу».

При этом экс-президент полагает, что препятствия к введению в эксплуатацию проекта связаны именно с экономикой. «Проблемы с «Северным потоком», вы сами отлично помните, возникли ведь не из-за Украины или каких-то осложнений с Соединенными Штатами Америки, а потому что американцы, и прежде всего администрация Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно из-за этого все и началось», – пояснил он.

Строительство «Северного потока – 2» длилось три года. 10 сентября 2021 года было объявлено о завершении стройки. В настоящее время обе нитки заполнены техническим газом. Газопровод готов к работе. ФРГ приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора, заявив, что компания должна провести реорганизацию.

Обострение ситуации на Украине

Медведев считает, что боевые действия между Россией и НАТО – это «самый драматический, просто катастрофический сценарий». Он выразил надежду, что до это не дойдет.

«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было», – подчеркнул он.

Для предотвращения вооруженного конфликта, убежден зампред Совбеза России, необходимо поддерживать дипломатический контакт.

«Именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», – уточнил он.

Вместе с тем Медведев выразил надежду на то, что удастся достичь спада напряженности вокруг ситуации на Украине.

Предложения России по гарантиям безопасности

«Они не жесткие, они просто очень конкретные, очень определенные, и они фиксируют наши озабоченности», – подчеркнул экс-премьер.

В частности, российский МИД предложил НАТО отказаться от расширения на восток – к российским границам.

Москву беспокоит, что при вступлении Украины в НАТО в непосредственной близости от России «появляется новая военная база и новые виды ударных вооружений».

«В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам», – пояснил Медведев.

О руководстве Украины

По словам политика, украинский лидер Владимир Зеленский его не разочаровал. «Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счете это ведет к разрушению самой Украины», – полагает Медведев.

Он заявил, что в итоге жителям Украины надоест тот бардак, что творится в стране, и они выберут новое руководство, которое будет готово наладить отношения с Россией. Это будет не пророссийская политика, но она должна быть направлена «на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов».

«Я думаю, что рано или поздно это произойдет. Просто в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы», – обратил внимание Медведев.

В силу того, что украинские политики «лгут, не исполняют решения» и действуют против части собственного населения, политик не видит смысла в контактах с ними.

«Это решение должен принимать президент нашей страны, его партнеры. Но я свою позицию открыто изложил, она вам известна: я не считаю целесообразным такие контакты», – добавил он.

Но в то же время, по словам зампреда Совбеза, никто не выступал против включения США в переговорный процесс с Украиной.

«Об этом говорил президент тоже, насколько я помню, неоднократно. Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что США могут участвовать в переговорах, главное, чтобы выполнялись минские соглашения со стороны Украины.

«А с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают», – выразил мнение Медведев.

Что касается западного влияния на Украину, то она, как сказал Медведев, превратилась в «игрушку» НАТО и США, «поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию». При этом само по себе государство не нужно ни американцам, ни европейцам, «как это ни печально звучит для Украины».

Отношения России и США

Если Вашингтон не предоставит Москве гарантии безопасности России, то диалог о продлении соглашений о вооружениях будет затруднен, сказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что выход из различных договоров – «это всегда плохо».

«И в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права. Я даже не про нашу позицию говорю.

Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли.

Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным», – сказал политик.

При этом он считает, что в пересмотре ядерной доктрины нет надобности. «Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование», – напомнил он.

В то же время зампред Совбеза считает, что существование НАТО – парадокс. Прежде всего потому, что у военно-политического блока нет врага.

«Мы же никогда так не говорили. Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию», – посетовал Медведев.

Кибератака во время выборов в России

Одной из тем разговора политика и журналистов стала киберсфера. Медведев рассказал, что Россия и США осуществляют плодотворное сотрудничество, позитивным примером которого является задержание хакеров REvil:

«Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, – это, по сути, совместные операции».

По его словам, если государства не будут делиться данными о хищениях финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами, то от негативного воздействия хакеров не будет застрахован ни один человек мира.

«В данном случае мы согласны с позицией американцев, действительно, с киберпреступностью нужно бороться коллективно, потому что она носит транснациональный характер. Неважно, какие граждане участвуют, где они находятся и так далее, потому что мы понимаем, как это все устроено», – сказал Дмитрий Медведев.

Есть и негативные примеры. В частности, Соединенные Штаты так и не дали определенного ответа по хакерским атакам на серверы ЦИК РФ в период выборов в Госдуму. Медведев утверждает, что половина атак шла из Соединенных Штатов.

«Это, правда, всегда очень сложно отслеживать, потому что существуют разные способы все это запутать. Но тем не менее, объективные данные такие. Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определенного так и не ответили», – отметил зампред Совбеза России.