Медведев объяснил, почему Россия продвигает на экспорт «Спутник V»

Россия занимается продвижением на экспорт вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за его высокой эффективности против различных штаммов. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

«Продвигаем мы, действительно, в основном «Спутник». По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано всем опытом и опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему Россия не продвигает все разработанные в стране вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», отметив преимущество российских аденовирусных вакцин и признание их авторитета в международном медицинском сообществе.