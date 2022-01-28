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Медведев назвал ключевую проблему России

Зампредседателя Совбеза России Медведев считает бедность ключевой проблемой России

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Бедность населения является ключевым вызовом для российских властей, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он разъяснил, что именно этот фактор связан с преступностью, коррупцией и проблемами здоровья нации. Такое мнение Медведев высказал в интервью российским СМИ, пишет ТАСС.

«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем», — заявил зампред журналистам. «Если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — заключил политик.

По мнению Медведева, проблема доходов имеет ключевой характер. Но есть и другие вызовы, добавил политик. Среди них он перечислил: проблему развития экономики, коррупцию, проблемы технологического отставания, необходимость в современной инновационной экономике.

В июле 2021 года в Государственной думе отметили, что реальные расходы россиян растут, прожиточный минимум значительно занижен, а труд — крайне недооценен. На этом фоне профсоюзы предложили закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией. Какие еще меры могут ввести для повышения доходов населения — в материале «Газеты. Ru».

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