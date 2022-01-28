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Медведев оценил возможность введения в России локдауна

Замглавы СБ Медведев: из-за появления новых штаммов COVID-19 смысла в локдауне нет

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Локдаун был необходим в первую волну пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

«Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — сказал он.

Он добавил, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», так как вирус может выжить только в человеческой среде.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал о том, что локдаун в России при штамме коронавируса «омикрон» могут ввести, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, а это меньше 15%.

В минувший четверг в России госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом. При этом всего за 24 часа в стране зафиксировали 88 816 новых случаев заражения коронавирусом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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